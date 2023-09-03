Serdar Ortaç kendisine kısıtlama getiren TikTok’a küfürler yağdırdı! "Türkiye'de yasaklatmazsam..."

Konserlerinden kalan vaktinde sık sık TikTok hesabı üzerinden canlı yayın açan Serdar Ortaç, kendisine kısıtlama getiren TikTok'a küfür etti. Bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizlemeyen sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcının alkollü olduğunu iddia etti.

SERDAR ORTAÇ'IN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden ünlü ismin sözleri tepki çekti.

TİKTOK KISITLAMA GETİRİNCE OLANLAR OLDU

Serdar Ortaç, TikTok'un kısıtlama getirmesine yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de TikTok'u yasaklatmazsam o.ç... Sen koskoca Selçuklu'dan Osmanlı'ya 3500 yıllık Türk milletini dize getireceğini mi zannediyorsun?"

