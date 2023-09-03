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Serdar Ortaç kendisine kısıtlama getiren TikTok’a küfürler yağdırdı! "Türkiye'de yasaklatmazsam..."

03.09.2023 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, TikTok hesabının kısıtlanması nedeniyle küplere bindi. Alkollü olduğu iddia edilen ünlü şarkıcı "Türkiye'de TikTok'u yasaklatmazsam o.ç..." diyerek küfürler savurdu.

Konserlerinden kalan vaktinde sık sık TikTok hesabı üzerinden canlı yayın açan Serdar Ortaç, kendisine kısıtlama getiren TikTok'a küfür etti. Bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizlemeyen sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcının alkollü olduğunu iddia etti.

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SERDAR ORTAÇ'IN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden ünlü ismin sözleri tepki çekti.

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TİKTOK KISITLAMA GETİRİNCE OLANLAR OLDU

Serdar Ortaç, TikTok'un kısıtlama getirmesine yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de TikTok'u yasaklatmazsam o.ç... Sen koskoca Selçuklu'dan Osmanlı'ya 3500 yıllık Türk milletini dize getireceğini mi zannediyorsun?"

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tiktok Serdar Ortaç ünlü şarkıcı

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