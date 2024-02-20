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  4. Serdar Ortaç sarhoş şekilde yayın açtı! Yardımcısı "Söz vermiştin" diyerek zorla telefonu elinden aldı

Serdar Ortaç sarhoş şekilde yayın açtı! Yardımcısı "Söz vermiştin" diyerek zorla telefonu elinden aldı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
20.02.2024 13:14 | Son Güncelleme:
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Şarkıcı Serdar Ortaç Instagram hesabından yine sarhoş bir şekilde canlı yayın yaptı. Ortaç'ın sözleri yine çok konuşulurken takipçileri şarkıcının canlı yayını kapatmasını istedi. Şarkıcının yardımcısı araya girerek telefonunu zorla elinden alıp canlı yayını kapattı.

Serdar Ortaç son dönemdeki söylemleri ve paylaşımlarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Şarkıcı son olarak yaptığı bir canlı yayınla yine adından söz ettirdi. Instagram hesabından canlı yayın açan Serdar Ortaç'ın yine sarhoş olduğu dikkatlerden kaçmadı.

"OĞLUM BANA NEDEN KAPATTIRIYORSUN?"

Ortaç, canlı yayında şunları söyledi:

"Kadınların, kızların memesini orasını burasını... Siz böyle devam edin hiç bir yere varamayacaksınız. "

Takipçileri Serdar Ortaç'ın yine sarhoş bir şekilde yayın açtığını görünce "Kendi sağlığın için kapat yayını" gibi yorumlar yaptılar.

Yorumlara sinirlenen Ortaç, "Oğlum bana niye yayını kapattırıyorsun. Sonunda herkes benim dediğimi yapacak. Sonunda herkes benim istediğimi yapacak. Ben yapamadım ama millet yapacak" diyerek canlı yayına devam etti.

Yardımcısı gelip araya girdi. "Serdar Bey, bana söz vermiştiniz" diyerek telefonu şarkıcının elinden zorla alıp canlı yayını kapattı.


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