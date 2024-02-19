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  4. Fiyatı 5 bin 999 TL'ye düştü! Evdeki yeni gözdeniz olacak Anker robot süpürgede avantajlı fiyat fırsatı

Fiyatı 5 bin 999 TL'ye düştü! Evdeki yeni gözdeniz olacak Anker robot süpürgede avantajlı fiyat fırsatı

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
19.02.2024 12:05 | Son Güncelleme:
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Hayatınızı kolaylaştıracak fiyat performans ürünü bir robot süpürgeye sahip olmak niyetindeyseniz, Günün Fırsatları kapsamında indirimde olan Anker Eufy RoboVac 15C Akıllı Robot Süpürge'ye bir göz atabilirsiniz. İşte detaylar!

Fiyatı 5 bin 999 TL'ye düştü! Evdeki yeni gözdeniz olacak Anker robot süpürgede avantajlı fiyat fırsatı

Ev temizliği zahmetli bir iş ancak şimdi teknolojinin nimetlerinden faydalanarak bu işi kolayca halletmek mümkün. Nasıl mı? Teknoloji harikası robot süpürgeler sayesinde tabii ki! Yoğun iş temposuna sahip, temizliğe zaman ayıramayanlar için harika bir çözüm sunan robot süpürgelerle temizlik artık dert olmaktan çıkıyor. Siz de evde çayınızı, kahvenizi yudumlarken ya da dışarıda gezerken temizlik işini robot süpürgeye bırakmak isterseniz piyasadaki pek çok robot süpürge üreticisi marka içinde fiyat performans ürünü oluşuyla öne çıkan Anker Eufy RoboVac 15C Akıllı Robot Süpürge'yi inceleyebilirsiniz. Günün Fırsatları kapsamında kısa süreliğine indirimde olan bu cihazı sizin için inceledik.

Anker Eufy RoboVac 15C Akıllı Robot Süpürge

Adsız tasarım - 2024-02-19T112636.616

Güçlü emiş gücü: Anker Eufy RoboVac 15C, 1300Pa güçlü emiş gücü ile zorlu kirleri ve tozları kolayca temizleyebilir.

Üç noktalı temizleme sistemi: Üç fırça ve yüksek emiş gücü, üstün bir temizlik elde etmek için kiri etkili bir şekilde vakumlar.

Çoklu temizlik modu: Her tür zemin ve alanla başa çıkmayı sağlayan otomatik, nokta, kenar ve 30 dakikalık temizleme modlarıyla temizlik konusundaki beklentilerinizi bir adım öteye taşır.

Toz tankı kapasitesi: Eufy'nin üçlü filtre sistemi ve 600 mililitrelik toz tankı uzun süreli temizlik özgürlüğü sunar. Temizlik başına daha fazla kir tutabilme kapasitesi, evinizin her alanında kesintisiz temizliği mümkün kılar.

Akıllı navigasyon: Akıllı sensörleri sayesinde odanın haritasını oluşturabilir ve etkili bir şekilde temizlik yapabilir.

Wi-Fi bağlantısı: Wi-Fi üzerinden uzaktan kontrol edilebilir ve EufyHome uygulaması aracılığıyla programlanabilir.

Ses kontrolü: Amazon Alexa veya Google Assistant gibi akıllı ses asistanları ile entegre olarak kullanılabilir.

Engel algılama: Çoklu akıllı sensörleri sayesinde önündeki engelleri algılayarak çarpışmaları önler. Mobilyalara, engellere ve evcil hayvanlarınıza çarpmayı önlemek için 9 kızılötesi çarpışma önleyici sensör ile tasarlanmıştır.

Düşük profilli tasarım: Altı sadece 2,85 inç yüksekliğinde olan RoboVac 15C, mobilyaların altına kolayca girebilir ve temizlik yapabilir.

Uzun pil ömrü: 100 dakikaya kadar çalışabilen şarj edilebilir lityum-iyon pil ile uzun süreli temizlik sağlar.

Otomatik şarj: Pil seviyesi düştüğünde otomatik olarak şarj istasyonuna geri dönerek şarj olabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Başarılı bir ürün. Uzaktan kumanda veya uygulama yardımıyla kullanımı kolay, lidar sensörü olmayan bir süpürgeye göre üstündeki sensörler yardımıyla her yere çarpa çarpa değil de daha sessiz işini yapıyor. Beklentiyi karşılıyor, harita özelliği olmayan süpürge arayanlara tavsiye ederim."

  • "Çok kullanışlı. Büyük kolaylık."

  • "Fiyat performans. Ürün işini tam anlamıyla yapıyor. Kullanımı kolay ve basit. Bu fiyata daha iyisini bulmak zor."

  • "Evcil hayvanı olanlar ve evi küçük olanlar için fazlasıyla ideal bir ürün. Kedimin tüyü çok dökülüyor ve çalıştığım için sürekli süpüremiyorum. Ürün gelir gelmez denedim ve sonuca inanamadım kendim için bir iyilik yapmışım. Sesi çok yüksek değil farklı modları var standart modda bile emiş gücünden memnun kaldım. Mop özelliği istemiyordum ve bu ürünü araştırıp tercih ettim. Güvenle alıp kullanabilirsiniz."
Ürünü İncele

Bu içerik 19 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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