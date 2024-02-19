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  4. Fiyatı 3 bin 200 TL'ye düştü! Marmot Precip Eco Print Yağmurluk'ta indirim zamanı

Fiyatı 3 bin 200 TL'ye düştü! Marmot Precip Eco Print Yağmurluk'ta indirim zamanı

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
19.02.2024 18:16 | Son Güncelleme:
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Fonksiyonel, dayanıklı ve performans odaklı ürünleri ile tanınan outdoor markası Marmot'un sürdürülebilir malzemeler kullanarak ürettiği Precip Eco Print Yağmurluk modeli Günün Fırsatları kapsamında kısa süreliğine indirime girdi. Kışın yağmurda, karda, rüzgarda tam koruma sağlayacak bu ceketi incelemeye ne dersiniz?

Fiyatı 3 bin 200 TL'ye düştü! Marmot Precip Eco Print Yağmurluk'ta indirim zamanı

Yüksek koruma sağlayan, su geçirmez özelliğinin yanı sıra sizi rüzgardan da koruyan, hafif ve taşınabilir özelliğe sahip bir yağmurluk arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kamp yaparken, yürüyüşe çıkarken, bisiklet sürerken veya diğer dış mekan etkinliklerinde kullanabileceğiniz Marmot Precip Eco Print Yağmurluk kısa süreliğine indirime girdi. İşte detaylar!

Marmot Precip Eco Print Yağmurluk, Erkek

Adsız tasarım - 2024-02-19T180821.793

Marmot'un sürdürülebilir malzemeler kullanılarak ürettiği Precip Eco Print Yağmurluk modeli fonksiyonel özellikleri ile dikkat çekiyor. Tamamen su geçirmez ve nefes alabilir NanoPro Eco kumaştan yapılan bu yağmurluk, çevresel etkiyi azaltarak hem doğaya hem de size destek oluyor. Su sızdırmaz kumaşı, fermuarları ve rüzgar geçirmez manşetleri sayesinde yağmura, rüzgara karşı tam koruma sağlayan ürün hızlı kuruyup çabuk temizleniyor. Ayarlanabilir kapüşonu ile sportif bir görünüm sunan yağmurluk, uzun ömürlü bir kullanıma sahip.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Biraz büyük beden. Kazak yada swearshirt ile giyildiğinde tam oluyor."

  • "M bedeni küçük, L bedeni ise biraz büyük. Lakin altına ara katman giyinileceği için büyük olması sorun oluşturmuyor."

  • "Harika bir ürün, hızlı teslimat."
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Bu içerik 19 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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