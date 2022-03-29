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Serdar Ortaç'tan Ebru Gündeş itirafı: Reza tutuklanınca...

29.03.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlar çok sıkı dost olduğu Ebru Gündeş’le arası bozulan Serdar Ortaç katıldığı 40 programında samimi bir itirafta bulundu. Serdar Ortaç'tan Ebru Gündeş ile ilgili konuşurken "Reza yeni tutuklanmıştı. Neden tutuklandığını bilmediğim için korktum" dedi.

Ebru Gündeş ve Serdar Ortaç dostluğu ünlü şarkıcının o dönem eşi olan Reza Zarrab tutuklanınca son bulmuştu. Serdar Ortaç bu konuya dair 40 programında içini döktü. Ortaç "Ebru Gündeş'le arkadaşlığımız zedelenmesi beni çok üzüyor" dedi.

Serdar Ortaç Ebru Gündeş’le ilgili şunları söyledi: "Bu konu çok açılıyor, çok eski bir dava. Çok güzel bir arkadaşlıktı, benim radyocuyken elimden tutan kız. Şimdi arkadaşlığımızın zedelenmesi beni çok üzüyor. Ama oldu bitti. Arkadaşlığımız bu hale geldi. Herkes Serdar özür dilemedi diyor, özür meselesi burada hiçbir şey. Daha büyük olaylar var! Ben kadın olsam çocuğum olsa kim takar Serdar'ı hayatıma bakarım!"

Ekran Alıntısı

Ortaç açıklamasının devamında ise "Ebru ile dostluğum balon değildi. Ben orada korktum. Reza yeni tutuklanmıştı, neden tutuklandığını bilmediğim için geçmiş olsun demedim. Neden olursa olsun arkasında duracaksın düşünülüyor ama işin içinde TC vardı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş Serdar Ortaç
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