Serdar Ortaç'tan sabaha karşı bisiklet üstünde canlı yayın

Eşi Chloe ile evliliğinin biteceğine yönelik haberleri yalanlamaktan sıkılan Serdar Ortaç şimdilerde farklı bir heyecan içerisinde. Yeni bir albüm için stüdyoda sabah saatlerine kadar çalışan şarkıcı geride bıraktığımız gün yaptığı paylaşımlarla takipçilerini heyecanlandırdı. Sabahın beşinde stüdyodan çıkan ve eve gitmek için bisikleti tercih eden Ortaç, yaptığı yolculuğu canlı yayından paylaşarak takipçilerini heyecanlandırdı.

Yaptığı işi delilik olarak niteleyen Ortaç bir yandan da canlı yayın yapma nedenini başına bir iş gelmesi halinde yardımın hemen gelmesini sağlamak olduğunu söyledi.



