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Serdar Ortaç'tan tuhaf açıklama: Öküz oldum

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.08.2018 16:35 | Son Güncelleme

Çeşme'de konser veren Serdar Ortaç, artık duygularını yitirdiğini söyledi ve ekledi: “Artık hiçbir şeye üzülmüyorum, kafama takmıyorum. Öküz oldum resmen. Millet ağlıyor, ben öylece tepkisiz bakıyorum“

Serdar Ortaç'tan tuhaf açıklama: Öküz oldum

Çeşme’de konser veren Serdar Ortaç, Tren Beach Club’da hayranlarıyla buluştu. Konser boyunca yaşlılık ve ölümden bahseden Ortaç, mekanda telefonlarını kurcalayıp fotoğraf çektiren bazı müşterileri görünce, “Bir gün ben ortadan yok olunca; ulan bir Japon vardı, ne güzel şarkılar yazardı. Konserine gitmiştik ama eğlenmek yerine telefonumuzla ilgileniyorduk diyeceksiniz” şeklinde sitemde bulundu.

Ortaçlı’nın hareketli şarkılarında sahneye çıkan dansçıları gösterileriyle izleyicilere tempolu dakikalar yaşattı. Duygusal şarkıları seslendirirken kendi ruh halinden de bahseden Ortaç, “Artık hiçbir şeye üzülmüyorum, kafama takmıyorum. Öküz oldum resmen. Millet ağlıyor, ben öylece tepkisiz bakıyorum” yorumunu yaptı. Şarkı aralarında yine yaş meselesine değinen Serdar Ortaç, konserde dans etmeyen kişilere laf atarak, “50 yaşında ben bile hala oynuyorum. İçiniz geçmiş sizin. Canlanın biraz abi” diye seslendi.


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Anahtar Kelimeler:
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