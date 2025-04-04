Aybüke Pusat önce kadrodan sonra da fragmandan atıldı! Teşkilat'ın yeni bölüm fragmanı sosyal medyayı salladı

TRT’nin Teşkilat dizisinde 2 sezondur "Neslihan" rolüne hayat veren Aybüke Pusat’ın sosyal medya üzerinden yaptığı boykot paylaşımları yüzünden işine son vermesinin yankıları sürüyor.

Pusat'a destek veren Furkan Andıç, Boran Kuzum ve Başak Gümülcinelioğlu da TRT yapımlarının kadrosundan çıkarıldı.

Teşkilat dizisinin akıbeti merak edilirken Aybüke Pusat'ın 2 stok bölümü için yeniden sete çıkacağı ve eksik sahnelerini tamamlayacağı öğrenildi.

FRAGMAN GÜNDEMDE!

Bu gelişmenin ardından dizinin 138. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Aybüke Pusat'ın yer almaması sadece sesinin kullanılması dikkat çekti.

Sosyal medyada; ''Neslihan'ı fragmana bile koymamışlar'', ''Büyük ihtimalle bu bölüm öldüğünü gösterirler'', ''Neslihan farklı bir yüzle devam edecek gibi'', ''Ah be Neslihan...'', ''Diziyi izleme hevesim kaçtı'' gibi yorumlar yapıldı.