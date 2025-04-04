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Aybüke Pusat önce kadrodan sonra da fragmandan atıldı! Teşkilat'ın yeni bölüm fragmanı sosyal medyayı salladı

"Teşkilat" dizisinde 2 yıldır başrol oynayan Aybüke Pusat'ın, boykot paylaşımı sonrası işine son verildi. Dizinin akıbeti merak edilirken Teşkilat'ın 138. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin fragmanında Aybüke Pusat'ın yer almaması ancak sadece sesine yer verilmesi dikkatlerden kaçmadı. Teşkilat'ın son fragmanı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Aybüke Pusat önce kadrodan sonra da fragmandan atıldı! Teşkilat'ın yeni bölüm fragmanı sosyal medyayı salladı
Öznur Yaslı İkier

TRT’nin Teşkilat dizisinde 2 sezondur "Neslihan" rolüne hayat veren Aybüke Pusat’ın sosyal medya üzerinden yaptığı boykot paylaşımları yüzünden işine son vermesinin yankıları sürüyor.

Pusat'a destek veren Furkan Andıç, Boran Kuzum ve Başak Gümülcinelioğlu da TRT yapımlarının kadrosundan çıkarıldı.

KAPAK AYBÜKE

Teşkilat dizisinin akıbeti merak edilirken Aybüke Pusat'ın 2 stok bölümü için yeniden sete çıkacağı ve eksik sahnelerini tamamlayacağı öğrenildi.

AYBÜKE 2

FRAGMAN GÜNDEMDE!

Bu gelişmenin ardından dizinin 138. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Aybüke Pusat'ın yer almaması sadece sesinin kullanılması dikkat çekti.

Sosyal medyada; ''Neslihan'ı fragmana bile koymamışlar'', ''Büyük ihtimalle bu bölüm öldüğünü gösterirler'', ''Neslihan farklı bir yüzle devam edecek gibi'', ''Ah be Neslihan...'', ''Diziyi izleme hevesim kaçtı'' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Aybüke Pusat boykot teşkilat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
yıllardır takip ettiğim bir dizi.oyuncular bizim gibi düşünmeyebilirler farklı fikirlerimiz olabilir ama saygı göstermeliler.kovulduğuna sevindim
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