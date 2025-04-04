4 Nisan 2025 (Bu akşam hangi diziler var?) Atv, Kanal D, Star Tv, Now Tv, Show TV, TRT1, Tv8 yayın akışı rehberi

4 Nisan 2025 Cuma günü, televizyon izleyicileri için birbirinden farklı dizi ve programlarla dolu bir akış sunuluyor. Her gün değişen yayın akışları, kanal bazında belirlenen saatlerde düzenli olarak izleyicilere duyuruluyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte güncel Tv rehberi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'da Arka Sokaklar dizisi tekrar bölümüyle ekranda olacak.

Show Tv'de saat 20:00'da Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Star Tv'de Yalı Çapkını dizisi final bölümüyle saat 20:00'da ekranda olacak.

Atv ekranlarında saat 20:00'da Sustalı Ceylan dizisi ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

4 NİSAN 2025 GÜNCEL TV REHBERİ:

ATV YAYIN AKIŞI



07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Sustalı Ceylan

22:30 Sustalı Ceylan

01:30 Sustalı Ceylan

04:30 Hercai

NOW TV YAYIN AKIŞI



07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12.30 Hudutsuz Sevda

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20.00 İllegal Hayatlar

22.15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

23.45 Orta Sayfa

01.30 Şahane Hayatım

04.00 Son Yaz

06.00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI



07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını/Final

00:15 Kral Kaybederse

02:30 Tarkan: Altın Madalyon

04:30 Sefirin Kızı

06:00 Kiralık Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI



08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Siyah Kalp

02:45 Deha

04:45 Kızılcık Şerbeti

KANAL D YAYIN AKIŞI



07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Uzak Şehir

02:45 Yargı

04:45 Kuzey Güney

TRT1 YAYIN AKIŞI



05.48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.50 Hayallerinin Peşinde

06.40 Vuslat

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

15.10 Teşkilat

17.40 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Bir Zamanlar İstanbul

02.35 Seksenler

03.40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

TV8 YAYIN AKIŞI



06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Gel Konuşalım / Canlı

10:55 Survivor Panorama / Canlı

12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan