Serdar Ortaç'tan 'Yandaş' eleştirilerine yanıt

Sahne aldığımekanda basın mensuplarını kulisinde ağırlayan Serdar Ortaç kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

'BÜTÜN BUNLARI UNUTMAK İÇİN İLAÇ ALDIM'

Sosyal medyayı yakından takip ettiğini dile getiren Serdar Ortaç kendisini eleştirenleri anlayışla karşıladığını söyledi. Ortaç, ''Bana yandaş diyorlar. Ben yandaş falan değilim. Sadece Cumhurbaşkanını seviyorum. Bazen bunlarla başa çıkmak için ilaç alıyorum, unutuyorum, uyuyorum.

İşime gücüme ve sağlığıma bakıyorum. Benim sağlığımdan başka düşüncem yok artık." ifadelerini kullandı.

'GÜZEL GÜNAHSIZ YAŞADIM'

Azerbaycan'da kendisi ile ilgili çıkan ölüm dedikodularına da değinen Ortaç, "Bir gün muhakkak öleceğiz. Ne gün olduğu belli değil. Güzel ve günahsız yaşadım. Hiç isyan etmedim.'' diyerek ölümden korkmadığını ifade etti. (SnobMagazin)

