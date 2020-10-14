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Serdar Ortaç'tan 'Yandaş' eleştirilerine yanıt

14.10.2020 14:51 | Son Güncelleme:
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Serdar Ortaç'tan 'Yandaş' eleştirilerine yanıt

Serdar Ortaç'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin icraatlarını beğendiğini söyleyerek 'Türk Liramızı bile kıymetli hale getirdiler' sözleri sosyal medyada gündem olmuştu. Ortaç, bu eleştirilere ilk kez cevap verdi. İşte ünlü sanatçının açıklamaları...

Sahne aldığımekanda basın mensuplarını kulisinde ağırlayan Serdar Ortaç kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

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'BÜTÜN BUNLARI UNUTMAK İÇİN İLAÇ ALDIM'

Sosyal medyayı yakından takip ettiğini dile getiren Serdar Ortaç kendisini eleştirenleri anlayışla karşıladığını söyledi. Ortaç, ''Bana yandaş diyorlar. Ben yandaş falan değilim. Sadece Cumhurbaşkanını seviyorum. Bazen bunlarla başa çıkmak için ilaç alıyorum, unutuyorum, uyuyorum.

İşime gücüme ve sağlığıma bakıyorum. Benim sağlığımdan başka düşüncem yok artık." ifadelerini kullandı.

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'GÜZEL GÜNAHSIZ YAŞADIM'

Azerbaycan'da kendisi ile ilgili çıkan ölüm dedikodularına da değinen Ortaç, "Bir gün muhakkak öleceğiz. Ne gün olduğu belli değil. Güzel ve günahsız yaşadım. Hiç isyan etmedim.'' diyerek ölümden korkmadığını ifade etti. (SnobMagazin)

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Yemezler, yalama furyasina sende katildin demek. Ne yapsin adam ulkede ancak yalama prim yapiyor. Liyakatmis, ehliyetmis diplomaymis, onlar artik masallarda kaldi. Ama bu inise bir cikis gelirse hepinizin motoru su kaynatir haberiniz ola.
Adamsın serdar seni seviyoruz
Serdar Ortaç'in 'Yandaş' eleştirilerine verdigi yanıta bende yanit veriyorum. Ula biyik biraksan aynisi olurmussun sevdigin adamin. Sevdigini de al git!

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