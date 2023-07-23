Serdar Ortaç ve Kısmetse Olur Cansel'den samimi pozlar! Gündem oldular

Yeni şarkısı ‘Pare Pare’nin çıkış tarihini açıklayan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, “Çıksa ne olur çıkmasa ne olur? Benim canım çıkmış” diyerek gündeme gelmişti.

Şarkıcının son dönemdeki keyifsiz halleri hayranlarını tedirgin etmişti.

Serdar Ortaç son olarak Kısmetse Olur yarışmasının fenomen isimlerinden Cansel Ayanoğlu ile bir araya geldi. Samimi görüntüler veren ikili, sosyal medyada ‘Yeni bir aşk mı’ geliyor yorumlarına neden oldu.



Sosyal medyayı sallayan görüntülere Ortaç'ın hayranlarından yorum yağdı. Ortaç ve Cansel'i görenler "Ne alaka", "Bu ikili çok saçma" yorumları geldi.

