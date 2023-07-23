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Serdar Ortaç ve Kısmetse Olur Cansel'den samimi pozlar! Gündem oldular

23.07.2023 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde çektiği videolarla hayranlarını korkutan Serdar Ortaç, Kısmetse Olur yarışmasının fenomen yarışmacılarından Cansel ile görüştü. Cansel ve Serdar Ortaç'ın pozları sosyal medyayı salladı.

Yeni şarkısı ‘Pare Pare’nin çıkış tarihini açıklayan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, “Çıksa ne olur çıkmasa ne olur? Benim canım çıkmış” diyerek gündeme gelmişti.

Şarkıcının son dönemdeki keyifsiz halleri hayranlarını tedirgin etmişti.

Ekran Alıntısı

Serdar Ortaç son olarak Kısmetse Olur yarışmasının fenomen isimlerinden Cansel Ayanoğlu ile bir araya geldi. Samimi görüntüler veren ikili, sosyal medyada ‘Yeni bir aşk mı’ geliyor yorumlarına neden oldu.

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Sosyal medyayı sallayan görüntülere Ortaç'ın hayranlarından yorum yağdı. Ortaç ve Cansel'i görenler "Ne alaka", "Bu ikili çok saçma" yorumları geldi.

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Serdar Ortaç cansel ünlü şarkıcı

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