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Serdar Taşçı Medipol Başakşehir ile 3 yıllık anlaşma sağladı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 05.07.2018 16:54 | Son Güncelleme

CSKA Moskova ile olan sözleşmesi sona erip bonservisini eline alan Serdar Taşçı, Medipol Başakşehir'le kesin olarak anlaşmaya vardı. Serdar Taşçı Medipol Başakşehir ile, yıllık 2 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Serdar Taşçı Medipol Başakşehir ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Turuncu lacivertliler CSKA Moskova ile sözleşmesi sona eren Türk asıllı Alman futbolcu Serdar Taşçı ile anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz yıllarda adı transferda başta Trabzonspor olmak üzere Süper Lig ekipleriyle anılan 31 yaşındaki savunma oyuncusu, sezon sonunda CSKA Moskova ile sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalmıştı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Serdar'ın Başakşehir kulübü ile transfer görüşmesinde bulunduğu ifade edilmiş ve tecrübeli futbolcunun Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki resmi sosyal medyada yer almıştı.

İki taraf arasında yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varıldığı ve Serdar Taşçı'nın bir kaç gün içinde yıllığı 2 milyon eurodan 3 yıllık sözleşmeyle kendisini Başakşehir renklerine bağlayacak imzayı atacağı ifade edildi.

(Skorer)

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Medipol Başakşehir serdar taşçı

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