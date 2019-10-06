Serdar Taşçı'nın paylaşımına Ruslar'dan büyük ilgi

Serdar Taşçı, Instagram hesabından Spartak Moskova forması ile Throwback "Geçmiş" adlı bir paylaşımda bulundu ve bu gönderinin altına, "Umarım bu muhteşem kulüp çok yakın zamanda ait olduğu yere gelir. Yukarılara. Krasnodar karşısında bugün bol şans" notu düştü. Ruslar ise bu paylaşımın altına yorum yağdırdı.

32 yaşındaki futbolcunun birçok taraftarı heyecanlandıran bu paylaşımının altına Rus taraftarlar, "Şampiyon geri dön", "Teşekkürler", "Serdar sen en iyisin" gibi yorumlarda bulundu.

