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Serdar Ünsal: "Azerbaycan sonsuza kadar yaşayacak”

IĞDIR HABERLERİ  | 07.11.2020 13:25 | Son Güncelleme

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan yardımcısı Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Azerbaycan’da 11 yıldan beri kutlanan bayrak günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.Ünsal mesajında, “Dünyanın en yüksek bayrak direğine sahip olan Azerbaycan’da 9 Kasım Devlet Bayrağı Günü olarak kutlanıyor.

Serdar Ünsal: "Azerbaycan sonsuza kadar yaşayacak”

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan yardımcısı Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Azerbaycan’da 11 yıldan beri kutlanan bayrak günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Ünsal mesajında, “Dünyanın en yüksek bayrak direğine sahip olan Azerbaycan’da 9 Kasım Devlet Bayrağı Günü olarak kutlanıyor. Azerbaycan’ın bayrak günü kutlu olsun" dedi.
29 yıldan beri Azerbaycan Semalarında dalgalanan Azerbaycan bayrağının ebediyete kadar dalgalanacağına vurgu yapan Ünsal, “Azerbaycan’da bayrak sevgisi her geçen gün artıyor. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmeyecektir. Bunu indirmeye kimsenin gücü de yetmeyecektir. Şu anda yükselen 3 renkli bayrak İşgal edilen topraklar ve Dağlık Karabağ’da da dalgalanıyor. Tamamında da dalgalanacaktır O günler yakındır "şeklinde konuştu.
Ünsal daha sonra Azerbaycan bayrağının hikayesini şu şekilde anlattı:
“28 Mayıs 1918 tarihinde Azerbaycan Türkleri 1 asırlık Rus tahakkümüne son verdi. Mehmet Emin Resulzade önderliğinde Türklerin ve doğunun ilk demokratik cumhuriyeti olan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti kuruldu. Cumhuriyet’in 9 Kasım’daki toplantısında da 3 renkli Azerbaycan Bayrağı kabul edildi. Bayraktaki mavi renk Türklüğü, kırmızı uygarlığı, yeşil de İslamiyet’i temsil ediyor. Kırmızı zemin üzerindeki hilal ve Türk boylarını sembolize eden 8 köşeli yıldız bayrağın süsü oldu. Azerbaycan 1991 yılında ikinci kez Sovyet esaretine son vererek bağımsızlığını ilan etti. Cumhuriyetin simgesi yine ay yıldızlı 3 renkli bayrak oldu. Topraklarının yüzde 20’sinin Ermenistan işgali altında olması Azerbaycan Türklerinde bayrak sevgisini her geçen gün artırdı ve bugün işgal edilen toprakların büyük bir kısmı kurtarılarak 3 renkli Azerbaycan bayrağı buralarda dalgalanıyor. Yakında Şuşa, Laçın ve Hankendinde de dalgalanacaktır. Bu sevdayla dünyanın en yüksek bayrak direği Bakü’ye dikildi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 2009 yılında 9 Kasım’ı Devlet Bayrağı günü ilan etti. Resmi tatil de olan gün, ülkede 11 yıldır kutlanıyor.”

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