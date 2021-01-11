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Serdar Ünsal: “Ermenistan yine oyun peşinde”

11.01.2021 11:58 | Son Güncelleme:
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Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Ermenilerin Karabağ’da yenilgiyi hazmedemediğini bu nedenle oyun peşinde olduğunu söyledi.Ateşkesi bozmaya cesaret edemeyen Ermeniler, diplomatik oyun içinde olduğunu belirten Serdar Ünsal, “Karabağ’da yenilen Ermeniler yeni oyun kurma planı yaparak Dışişleri bakanlarını Azerbaycan’dan izin almadan Azerbaycan toprağı olan Hankendi’ne göndererek, Azerbaycan’ın hoşgörüsü içinde orada yaşayan Ermeni vatandaşlarla görüşmüştür.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Ermenilerin Karabağ’da yenilgiyi hazmedemediğini bu nedenle oyun peşinde olduğunu söyledi.
Ateşkesi bozmaya cesaret edemeyen Ermeniler, diplomatik oyun içinde olduğunu belirten Serdar Ünsal, “Karabağ’da yenilen Ermeniler yeni oyun kurma planı yaparak Dışişleri bakanlarını Azerbaycan’dan izin almadan Azerbaycan toprağı olan Hankendi’ne göndererek, Azerbaycan’ın hoşgörüsü içinde orada yaşayan Ermeni vatandaşlarla görüşmüştür. Bu bir skandaldır. Maalesef Rusya’da bu skandala ortak olmuştur. Nitekim Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, hem Ermenistan hem de Rusya’yı uyarmıştır. Tekrarında gereken cevap verilecek demiştir. Bu ziyaretten Ermeniler kadar Ruslarda sorumludur” dedi.
Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, “Yapılan ziyaret ve arada bir yapılan taciz atışları göstermektedir ki, Ermenistan saldırgan tutumundan vazgeçmeyecektir. İşgalci tutumunu sürdürmeyi amaçlamaktadır. Yapacağı yanlış bir davranışta Azerbaycan Ordusundan dersini alacaktır. Unutulmasın ki Hankendi Azerbaycan’ın bir şehridir. Burada Azerbaycan devletinin kuralları geçerlidir. Görünen o dur ki Ermenistan düşmanlıktan vaz geçmeyecek her fırsatta saldırgan tutumunu devam ettirecektir. Azerbaycan devleti de bunu iyi biliyor. Gerekli tedbirleri alarak ordusunu güçlendiriyor. Ermenistan’ın yapacağı bir saldırıya anında fazlasıyla cevap verecektir. Ermenistan hala provokasyonlardan vazgeçmiyor ve ağababalarına, Ermenistan diasporasına güvenerek, diplomatik ve askeri provokasyonlara başvuruyor. İstihbarat sabotaj grupları saldırarak terör ve provokasyon yapmaya çalışıyor. Bütün bunlar Ermenistan’ın bundan sonraki suçları ve tüm sorumluluk doğrudan Ermenistan ve onun destekçilerine aittir. Ermenistan devletine düşen görev Türkiye ve Azerbaycan ile dostluk ilişkileri kurarak ekonomilerini güçlendirmek olmalıdır” şeklinde konuştu.

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