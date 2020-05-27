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Serdar Ünsal’ın ikinci kitabı çıktı

IĞDIR HABERLERİ  | 27.05.2020 11:02 | Son Güncelleme

Eğitimci, araştırmacı gazeteci yazar Serdar Ünsal’ın, Ermenilerin 1919-1920 yılları arasında Iğdır ve çevresinde, 1992 yılında Azerbaycan’ın Karabağ, Hocalı, Şuşa şehirlerinde yaptıkları soykırımın anlatıldığı ’Soykırım’ adlı kitabı çıktı.Yazar Serdar Ünsal’ın ’Soykırım’ adlı kitabı raflardaki yerini aldı.

Serdar Ünsal’ın ikinci kitabı çıktı

Eğitimci, araştırmacı gazeteci yazar Serdar Ünsal’ın, Ermenilerin 1919-1920 yılları arasında Iğdır ve çevresinde, 1992 yılında Azerbaycan’ın Karabağ, Hocalı, Şuşa şehirlerinde yaptıkları soykırımın anlatıldığı ’Soykırım’ adlı kitabı çıktı.
Yazar Serdar Ünsal’ın ’Soykırım’ adlı kitabı raflardaki yerini aldı. Ünsal, kitabıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Ermenilerin yaptığı zulüm ve soykırımlar Türk milleti tarafından hiçbir zaman unutulmadı ve unutulmayacakta. Ermenilerin 1919-1920 yılları arasında İrevan ve Iğdır’da yaptıkları vahşeti, Aras nehrini kan gölüne çevirmelerini, eşi kocadan, anneyi yavrusundan, anne ve babayı evladından ayırmalarını, o zamanki vahşeti yaşayanların dilinden dinleyeceğiz. Yine 1919-1920 yıllarında Iğdır ve çevresine soykırım uygulayan vahşi Ermenilerin torunlarının, Azerbaycan, Hocalı, Şuşa, Erivan ve Karabağ’da yaptıkları katliamları olayları yaşayanların dilinden okuyacaksınız. Okurkende hem hüzünlenecek hem üzüleceksiniz. Ermenilerin gerçek yüzünü bir daha görmüş olacaksınız. Yeni yetişen genç nesillere Ermenilerin gerçek yüzünü ’sözde soykırım yalanını’ anlatmalıyız. Türk Milleti, gençliği Ermenilerin yıllardan beri ne kadar Türk düşmanı olduğunu Türk’ün yaşadığı topraklarda gözü olduğunu bilmeli öğrenmelidir. Ünsal, yaşadığımız bölgelerde büyük acılar yaşanmıştır. Bu acıyı yaşayanların dilinden Ermeniler özellikle yirminci asırda Anadolu ve Kafkaslardaki Türk nüfusa karşı birçok vahşi katliamlar yapmış, göçe zorlanmış, Türk coğrafyasında bulunan tarihi yapıtları bile ortadan kaldırarak, Rusların kendilerine armağan ettiği Revan Hanlığı topraklarını kadim Ermeni yurduymuş gibi yüzsüzce tüm dünyaya sunmuştur. Üstelik kendi yaptıkları soykırımları görmezden gelip, ’Türkler bize soykırım yaptı’ iddiasıyla dünya kamuoyunu meşgul etmiş ve etmeye devam etmektedirler. Bu kitapta, Ermeni propagandalarının ne kadar gerçek dışı olduğunu göreceksiniz. Ayrıca geçtiğimiz asrın başlarında ve sonlarında hem Türkiye hem de Azerbaycan’ın muhtelif bölgelerine göç etmek zorunda kalan tanıkların tüyler ürperten hikâyelerini ilk ağızdan dinleyeceksiniz."

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