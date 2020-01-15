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  4. Serdivan Belediyesi’nde personele eğitim

Serdivan Belediyesi’nde personele eğitim

SAKARYA HABERLERİ  | 15.01.2020 16:52 | Son Güncelleme

Serdivan Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü’nde görev alan personele, yetki ve sorumluklarının yanı sıra halkla ilişkiler, toplum psikolojisi, konuşma dili ve ekip çalışması konularında bilgilendirme yapıldı.Vatandaşların huzur, güven ve sağlığı konusunda işletmelerle birebir diyalog kurarak, esnafla vatandaşlar arasında köprü görevi üstlenen; Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü’nde görev alan personele, yetki ve sorumluklarının yanı sıra halkla ilişkiler, toplum psikolojisi, konuşma dili ve ekip çalışması konularında bilgilendirme yapıldı.

Serdivan Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü’nde görev alan personele, yetki ve sorumluklarının yanı sıra halkla ilişkiler, toplum psikolojisi, konuşma dili ve ekip çalışması konularında bilgilendirme yapıldı.
Vatandaşların huzur, güven ve sağlığı konusunda işletmelerle birebir diyalog kurarak, esnafla vatandaşlar arasında köprü görevi üstlenen; Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü’nde görev alan personele, yetki ve sorumluklarının yanı sıra halkla ilişkiler, toplum psikolojisi, konuşma dili ve ekip çalışması konularında bilgilendirme yapıldı. Konu ile ilgili Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada; eğitim programının personelin hem mevzuat hem de vatandaşla iletişim kurma noktasında donanım kazandırıcı özellik taşıdığı ifade edilirken vatandaşlara daha kaliteli hizmet verme noktasında belirli periyotlarda ve uzman eğitmenler eşliğinde eğitimlere devam edileceği belirtildi.

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