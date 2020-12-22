Şeref Bey dizisi Exxen'de ne zaman yayınlanacak? İşte Haluk Bilginer'in yeni dizisi Şeref Bey'den ilk fotoğraflar!

Daha önce dijital platformlar için çekilen Masum ve Şahsiyet dizilerindeki rolleriyle büyük ses getiren usta oyuncu Haluk Bilginer, yeni yılda yayın hayatına başlayacak olan Exxen adlı platform için çekilen Şeref Bey dizisinde de başrol oynayacak.



Yapımcılığını Most Production'un, yönetmenliğini Onur Ünlü 'nün, senaristliğini Yusuf Reha Alp'in üstlendiği, başrollerini ise Haluk Bilginer, Songül Öden, Devrim Yakut, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Serhat Kılıç, Ahmet Rıfat Şungar, Ecem Uzun, Erdem Kaynarca, Barış Yıldız ve Beyti Engin'in paylaştığı "Şeref Bey" Türkiye'nin yeni dijital platformu Exxen' de izleyici ile buluşacak.

1 OCAK'TA YAYINLANACAK

Yirmili yaşlarının sonlarında Arnavutluk'tan Türkiye'ye göç eden Şeref Bey'in hikayesinin anlatıldığı dizi çekim mekanları ve sahneleri ile adından oldukça söz ettirecek.

Sosyal medyada yayınlanan afişi ile de büyük beğeni toplayan ve izleyici tarafından merakla beklenen "Şeref Bey" güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Kara komedi tadında, hayatı kaosa dönen bir adamın eğlence dolu ve bir o kadar da hüzünlü hikayesinin anlatıldığı "Şeref Bey" 1 Ocak itibari ile Exxen' de yayınlanmaya başlayacak.