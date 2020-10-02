Şeref Sözü dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Şeref Sözü konusu nedir, oyuncuları kimler?

Görkemli prodüksiyonu, çarpıcı hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla yeni sezonun en çok dikkat çeken dizisi olan ‘Şeref Sözü’nün birinci bölüm tanıtımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

DEV PLATO KURULDU

TIMS&B Productions proje için, Türkiye dizi tarihinde ilk kez 480 bin m2’lik bir adayı dev bir platoya dönüştürdü. Özel tasarım tablolar, mobilyalar ve objeler ile bezeli dünya jet sosyetesi ile yarışır haldeki Adabeyli Konağı ve tüm mekanları ile ‘Şeref Sözü’nün ilk tanıtımı göz kamaştırdı.



