MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Şeref Sözü dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Şeref Sözü konusu nedir, oyuncuları kimler?

Şeref Sözü dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Şeref Sözü konusu nedir, oyuncuları kimler?

02.10.2020 23:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Şeref Sözü dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Şeref Sözü konusu nedir, oyuncuları kimler?

Show TV'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından olan Şeref Sözü dizisinden ilk fragman yayınlandı. Tolgahan Sayışman'ın başrolünde oynayacağı Şeref Sözü'nün fragmanında Lübnan'da geçen nefes kesici sahneler dikkat çekiyor. Peki Şeref Sözü dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Şeref Sözü ne zaman başlıyor? İşte Şeref Sözü 1. bölüm fragmanı.

Yeni sezonda Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği Şeref Sözü'nün merakla beklenen birinci bölüm fragmanı görücüye çıktı.

ŞEREF

Görkemli prodüksiyonu, çarpıcı hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla yeni sezonun en çok dikkat çeken dizisi olan ‘Şeref Sözü’nün birinci bölüm tanıtımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Şeref Sözü (3)

Lübnan'da geçen nefes kesici sahnelerin heyecanı yükselttiği tanıtımda İsra'nın gözyaşları herkesi derinden etkiliyor. Cihan’ın (Tolgahan Sayışman) İsra’yı eşi olarak tanıttığı anlar izleyenleri şaşırtırken, dizi etkileyici hikayesiyle merak uyandırıyor. Şeref Sözü, Ekim ayında Show TV ekranlarında olacak.

Şeref Sözü (1)

ŞEREF SÖZÜ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın üstlendiği, senaryosu Eda Tezcan imzalı ‘Şeref Sözü’nün kadrosunda Tolgahan Sayışman, Sude Güler ve Hülya Darcan, Aras Aydın, Öykü Çelik, Meltem Gülenç, Umut Kurt, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş, Görkem Türkeş yer alıyor.

Şeref Sözü (2)

DEV PLATO KURULDU

TIMS&B Productions proje için, Türkiye dizi tarihinde ilk kez 480 bin m2’lik bir adayı dev bir platoya dönüştürdü. Özel tasarım tablolar, mobilyalar ve objeler ile bezeli dünya jet sosyetesi ile yarışır haldeki Adabeyli Konağı ve tüm mekanları ile ‘Şeref Sözü’nün ilk tanıtımı göz kamaştırdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skandal görüntü! Çocuğun eline tabanca verip... Skandal görüntü! Çocuğun eline tabanca verip...
Babil son bölümde ne oldu?Babil son bölümde ne oldu?
Sihirli Annem 17 yılın ardından yeniden ekranda!Sihirli Annem 17 yılın ardından yeniden ekranda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler

Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler

Ülke şokta! Baskın yapılınca benzin dökerek kendisini yaktı

Ülke şokta! Baskın yapılınca benzin dökerek kendisini yaktı

Tüm dünya onu konuşmuştu! 2 ay sonra...

Tüm dünya onu konuşmuştu! 2 ay sonra...

2 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

2 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı

Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı

O firmanın ürünlerinde at eti çıktı

O firmanın ürünlerinde at eti çıktı

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Arıza dizisi 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ali Rıza harekete geçiyor! Arıza yeni bölümde neler olacak?

Arıza yeni bölümden çarpıcı fragman!

Seksenler dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! İşte Seksenler dizisi oyuncuları ve yeni sezon fragmanı

Seksenler'de sürpriz isim! Yayın tarihi açıklandı

Selin Şekerci Çatı Katı Aşk dizisine katıldı! Hangi rolde oynayacak?

Sevilen dizinin kadrosuna katıldı! Sosyal medyadan paylaştı

Çukur dizisine sürpriz transfer! Filiz Taçbaş Çukur'da hangi rolde oynayacak?

Çukur dizisine sürpriz transfer! Ünlü oyuncu duyurdu

Babil 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil son bölümde ne oldu? Babil 14. bölüm detayları!

Babil son bölümde ne oldu?

Çatı Katı Aşk dizisinde Ezgi Şenler’in yerine kim gelecek? Çatı Katı Aşk dizisinin yeni Ayşen’i kim olacak?

Çatı Katı Aşk dizisinde şoke eden ayrılık!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.