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Şeref Sözü dizisinin afişi yayınlandı! Şeref Sözü ne zaman başlıyor? İşte Şeref Sözü 1. bölüm fragmanı ve yayın tarihi

11.10.2020 22:54 | Son Güncelleme:
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Tolgahan Sayışman ve Sude Güler'in başrollerde oynadığı Şeref Sözü dizisi ekrana gelmek için sayıyor. Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü'nün afişi de yayınlandı. Çarpıcı konusuyla dikkat çekecek olan dizinin 1. yayın tarihi de belli oldu. Peki Şeref Sözü dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Şeref Sözü ne zaman başlıyor? İşte Şeref Sözü 1. bölüm fragmanı.

Show TV'nin merakla beklenen dizisi, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği Şeref Sözü dizisi 14 Ekim Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşuyor. Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ses getiren Şeref Sözü'nün afişi görücüye çıktı. Başrol oyuncularından Tolgahan Sayışman ve Sude Güler'in yer aldığı iddialı afiş göz doldurdu.

Bir ada masalının ve şerefli olmanın hikayesini seyirciyle buluşturacak olan Şeref Sözü'nün iki kahramanı, Cihan Adabeyli ve İsra'nın hikayesi şimdiden büyük heyecan uyandırıyor. Güçlü kadrosu ve etkileyici hikayesiyle Şeref Sözü yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya hazırlanıyor.

Şeref Sözü

Cevdet Mercan’ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosu Eda Tezcan imzalı ‘Şeref Sözü’, çarpıcı hikayesi, yıldızlarla dolu kadrosu ve görkemli setiyle yeni sezonun en merak edilen projesi olarak dikkat çekiyor. Çekimleri, Türkiye dizi tarihinde ilk olmak üzere dizi için adeta yeniden inşa edilen 480 bin m2’lik bir adada gerçekleştirilen ‘Şeref Sözü’, 14 Ekim Çarşamba akşamı Show TV’de başlıyor.
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Yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın üstlendiği, senaryosu Eda Tezcan imzalı ‘Şeref Sözü’nün kadrosunda Tolgahan Sayışman, Sude Güler ve Hülya Darcan, Aras Aydın, Öykü Çelik, Meltem Gülenç, Umut Kurt, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş, Görkem Türkeş yer alıyor.

ŞEREF SÖZÜ KONUSU NEDİR?

Adabeyli Ailesi sahip oldukları adada kendi koydukları kurallar çerçevesinde yaşamaktadır. Cihan Adabeyli; koskoca bir servetin ve toprakların yegane sahibi, atadan kalma bir düzenin temsilcisidir.

Şeref Sözü (2)
Ansızın Adabeyli Adası’na bir telefon gelir ve Cihan Adabeyli’nin tüm hayatı geçmişte canını kurtaran bir adama verdiği şeref sözünü tutma vaktinin gelmesiyle değişir. Arayan İsra’dır. İsra’nın tek bir umudu vardır: Cihan Adabeyli! İsra’nın Adabeyli Malikanesi’ne Cihan’ın karısı olarak gelmesiyle tüm düzen alt üst olacaktır.
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ADABEYLİ ADASI'NI VE ADABEYLİ AİLESİ'Nİ BÜYÜK SIRLAR BEKLİYOR!

Adabeyli Adası’nda İsra’nın gelişi ve yanında getirdikleriyle geçmişin sırları ortaya dökülecek, geleceğe dair büyük bir yangının fitili ateşlenecektir.

Şeref Sözü (3)

Verilen “Şeref Sözü” geride kalan her şeyin yıkımına ve çok büyük acılarla sınanacak destansı bir aşkın doğumuna sebep
Şeref Sözü (1)
Tanıtımlarıyla büyük ilgi gören ve yeni sezonun en çok merak edilen dizisi olarak öne çıkan ‘Şeref Sözü’, görkemli prodüksiyonu, çarpıcı öyküsü ve ünlü isimlerden kurulu zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.
‘Şeref Sözü’, 14 Ekim Çarşamba akşamı 20.00’de ilk bölümüyle Show TV’de!

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