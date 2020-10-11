Şeref Sözü dizisinin afişi yayınlandı! Şeref Sözü ne zaman başlıyor? İşte Şeref Sözü 1. bölüm fragmanı ve yayın tarihi

Show TV'nin merakla beklenen dizisi, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği Şeref Sözü dizisi 14 Ekim Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşuyor. Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ses getiren Şeref Sözü'nün afişi görücüye çıktı. Başrol oyuncularından Tolgahan Sayışman ve Sude Güler'in yer aldığı iddialı afiş göz doldurdu.

Bir ada masalının ve şerefli olmanın hikayesini seyirciyle buluşturacak olan Şeref Sözü'nün iki kahramanı, Cihan Adabeyli ve İsra'nın hikayesi şimdiden büyük heyecan uyandırıyor. Güçlü kadrosu ve etkileyici hikayesiyle Şeref Sözü yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya hazırlanıyor.

Cevdet Mercan’ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosu Eda Tezcan imzalı ‘Şeref Sözü’, çarpıcı hikayesi, yıldızlarla dolu kadrosu ve görkemli setiyle yeni sezonun en merak edilen projesi olarak dikkat çekiyor. Çekimleri, Türkiye dizi tarihinde ilk olmak üzere dizi için adeta yeniden inşa edilen 480 bin m2’lik bir adada gerçekleştirilen ‘Şeref Sözü’, 14 Ekim Çarşamba akşamı Show TV’de başlıyor.



Yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın üstlendiği, senaryosu Eda Tezcan imzalı ‘Şeref Sözü’nün kadrosunda Tolgahan Sayışman, Sude Güler ve Hülya Darcan, Aras Aydın, Öykü Çelik, Meltem Gülenç, Umut Kurt, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş, Görkem Türkeş yer alıyor.