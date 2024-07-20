Serel Yereli babasının mezarını sevgilisiyle ziyaret etti! 'Kocam babamla tanıştı' deyince... Sosyal medya bunu konuşuyor

MYNET-Bodrum Masalı dizisi ile adını geniş kitlelere duyurduktan sonra yurt dışına gidip müzik eğitimi alan Serel Yereli şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.

Her gönderisi olay olan Yereli son olarak sevgilisi Oğul Avcı ile birlikte 2011’de vefat eden babası Serdar Yereli’nin mezarını ziyaret etti.

TEPKİ ÇEKTİ

Yereli o kareyi “Kocam babamla tanıştı” ve “Aile fotoğrafı” notuyla paylaştı. Serel Yereli bu görüntüler sonrası sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki çekti.

YORUM YAĞDI

Bazı kullanıcılar Yereli'nin kıyafetini bazı kullanıcılar da fotoğrafa düştüğü nota tepki gösterdi.

Sosyal medyada; 'insanın biraz saygısı olur', 'keşke mezarlığa geceliğiyle gitmeseydi', 'bu kız normal değil', 'psikolojik tedaviye ihtiyacı var' gibi yorumlar yaptılar.