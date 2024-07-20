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Serel Yereli babasının mezarını sevgilisiyle ziyaret etti! 'Kocam babamla tanıştı' deyince... Sosyal medya bunu konuşuyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.07.2024 09:07
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Bodrum Masalı dizisinde hayat verdiği Alara karakteri ile yıldızı parlayan Serel Yereli, dizinin ardından oyunculuğu bırakarak İngiltere'ye yerleşti. Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Yereli bu defa son paylaşımıyla tepki çekti. Yereli sevgilisi ile babasının mezarına gidip 'Kocam babamla tanıştı' notunu düştü. O kare kısa sürede gündem oldu.

MYNET-Bodrum Masalı dizisi ile adını geniş kitlelere duyurduktan sonra yurt dışına gidip müzik eğitimi alan Serel Yereli şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.

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Her gönderisi olay olan Yereli son olarak sevgilisi Oğul Avcı ile birlikte 2011’de vefat eden babası Serdar Yereli’nin mezarını ziyaret etti.

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TEPKİ ÇEKTİ

Yereli o kareyi “Kocam babamla tanıştı” ve “Aile fotoğrafı” notuyla paylaştı. Serel Yereli bu görüntüler sonrası sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki çekti.

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YORUM YAĞDI

Bazı kullanıcılar Yereli'nin kıyafetini bazı kullanıcılar da fotoğrafa düştüğü nota tepki gösterdi.

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Sosyal medyada; 'insanın biraz saygısı olur', 'keşke mezarlığa geceliğiyle gitmeseydi', 'bu kız normal değil', 'psikolojik tedaviye ihtiyacı var' gibi yorumlar yaptılar.

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Serel Yereli
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