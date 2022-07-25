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Serel Yereli çatıya çıkıp mayosuyla poz verdi! Sosyal medya yıkıldı: "Güneş kremi kullan"

25.07.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki senelerde Londra'ya yerleşen oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulmaya devam ediyor. Daha önce müzik klibi için çekildiği jartiyerli pozları ve dekolteli paylaşımları olay olan Yereli, son olarak mayosuyla binanın çatısında verdiği pozla sosyal medyayı salladı.

Serel Yereli çatıya çıkıp mayosuyla poz verdi! Sosyal medya yıkıldı: "Güneş kremi kullan"

Şimdilerde Londra'da hayatını sürdüren ve daha önce klibi için çekildiği jartiyerli pozlarıyla gündem olan oyuncu Serel Yereli, yurtdışından yeni paylaşımlar yapmayı sürdürüyor. Yereli geçtiğimiz gün yaptığı bikinili tatil paylaşımıyla çokça konuşulmuştu. Ünlü isim bu defa bir binanın tepesinde mayoyla poz verdi.

SEREL YERELİ MAYOSUYLA ÇATIDA POZ VERDİ!

İngiltere'de yaşamını sürdüren şarkıcı Serel Yereli, paylaşımlarıyla gündem olmayı sürdürüyor.

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Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde desenli ve mini elbiseli paylaşımlarıyla sosyal medyada olay olmuştu.

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Yereli, bir paylaşımında da yeşillikler içerisinde sere serpe poz vermiş ve takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutulmuştu.

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Şarkıcı, bu defa bir binanın en üst katında verdiği bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı.

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"GÜNEŞ KREMİ KULLAN"

Takipçilerinden de binlerce yorum ve beğeni alan ünlü ismin fit vücudu dikkat çekerken, Yereli'nin bacakları ve kollarının farklı oranda yanması da dikkatlerden kaçmadı. Paylaşıma takipçilerden "Güneş kremi kullan", "Fazla güneşe durma" gibi yorumlar geldi.

İşte Serel Yereli'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Serel Yereli
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