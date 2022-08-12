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Serel Yereli'den bikinili paylaşım! "Deniz kızı gibi"

12.08.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Serel Yereli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini hayran bırakmaya devam ediyor. Son olarak pembe bikinisiyle deniz kenarında kayaların üzerinde verdiği pozlarla dikkat çekti. Yereli'ye gelen "Deniz kızı gibi" yorumu dikkat çekti.

Serel Yereli'den bikinili paylaşım! "Deniz kızı gibi"

Her paylaşımıyla sosyal medyayı kasıp kavuran güzel oyuncu Serel Yereli, son paylaşımıyla hayran bıraktı. Pembe bikinisiyle İzmir sahilinde kayalıkların üzerinde poz veren güzel oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

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"DENİZ KIZI GİBİ"

26 yaşındaki güzel oyuncu Serel Yereli, Instagram pozlarıyla göz kamaştırmaya devam ediyor.

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Pembe bikinisiyle tatil pozlarını paylaşan güzel oyuncu muhteşem fiziği ve güzelliğiyle dikkat çekti.

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Serel Yereli'nin pozlarına takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı. Yereli'ye gelen "Deniz kızı gibi" yorumu dikkat çekti.
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Serel Yereli
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