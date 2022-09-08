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Serel Yereli derin göğüs dekolteli paylaşımıyla büyüledi! "Muhteşem üstüsünüz hanımefendi"

08.09.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz dönemde Londra'ya yerleşerek orada yaşamaya başlayan oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Yereli, son olarak Türkiye'ye dönüş yapmıştı. Burada konser veren ünlü isim, bu kez göğüs dekolteli tatil paylaşımıyla takipçilerini büyüledi.

Serel Yereli derin göğüs dekolteli paylaşımıyla büyüledi! "Muhteşem üstüsünüz hanımefendi"

İngiltere, Londra'da hayatını sürdüren ve daha önce klibi için çekildiği jartiyerli pozlarıyla sıkça gündeme gelen oyuncu Serel Yereli, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye dönüş yapmış ve verdiği konserle çokça konuşulmuştu. Yurtdışından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen isim, sosyal medya paylaşımlarına da ara vermeden devam ediyor.

SEREL YERELİ GÖĞÜS DEKOLTELİ PAYLAŞIMIYLA TAKİPÇİLERİNİ BÜYÜLEDİ!

İngiltere'de yaşamına devam eden ve geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönüş yapan şarkıcı Serel Yereli, paylaşımlarıyla gündem olmayı sürdürüyor.

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Mini elbiseli paylaşımlarıyla sosyal medyada çokça konuşulan ünlü isim, İstanbul'da verdiği konserin görüntülerini de sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı.

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Türkiye'ye dönüş sonrası soluğu Muğla, Bodrum'da alan Yereli, bu defa derin göğüs dekolteli tatil pozuyla takipçilerini mest etti.

"MUHTEŞEM ÜSTÜSÜNÜZ"

Ünlü ismin "Türkiye'ye geldim, büyüdüm ve geri gidiyorum. Bu yıl burada daha fazla olmalıyım" notuyla yaptığı paylaşımına takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni geldi. Bir takipçi ise Yereli'ye "Muhteşem üstüsünüz hanımefendi" yorumunda bulundu.

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İşte Serel Yereli'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Anahtar Kelimeler:
Serel Yereli Oyuncu ele yatırım yapma
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