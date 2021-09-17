Serel Yereli güneşi görünce ceketi çıkardı! Beğeni yağdı

Bir dönem ekranlara gelen 'Bodrum Masalı' isimli dizide can verdiği 'Alara' karakteriyle tanınan Serel Yereli, uzun süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşıyor.

Serel Yereli, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. 'Bodrum Masalı' dizisinden sonra oyunculuğa bırakıp, müzik kariyerine ağırlık veren Yereli havayı güzel görünce kendini sokağa attı.

İddialı tarzıyla her zaman gündem olmayı başaran genç oyuncu havanın sıcak olmasından bunalınca ceketini çıkardı.

Derin göğüs dekoltesiyle çektiği selfie'leri paylaşan Serel Yereli'yi "Güzelsin", "Ateş ediyorsun" yorumları yağdı.



