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Serel Yereli güneşi görünce ceketi çıkardı! Beğeni yağdı

17.09.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt dışında yaşayan güzel oyuncu Serel Yereli havayı güzel görünce ceketini çıkardı. Derin dekoltesiyle pozlarını paylaşan Yereli'nin güzelliğine övgü yağdı.

Serel Yereli güneşi görünce ceketi çıkardı! Beğeni yağdı

Bir dönem ekranlara gelen 'Bodrum Masalı' isimli dizide can verdiği 'Alara' karakteriyle tanınan Serel Yereli, uzun süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşıyor.

Serel Yereli, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. 'Bodrum Masalı' dizisinden sonra oyunculuğa bırakıp, müzik kariyerine ağırlık veren Yereli havayı güzel görünce kendini sokağa attı.

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İddialı tarzıyla her zaman gündem olmayı başaran genç oyuncu havanın sıcak olmasından bunalınca ceketini çıkardı.

Ekran Alıntısı

Derin göğüs dekoltesiyle çektiği selfie'leri paylaşan Serel Yereli'yi "Güzelsin", "Ateş ediyorsun" yorumları yağdı.

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Serel Yereli
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