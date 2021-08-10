Serel Yereli havuzda! "Eskortlar giremez"

'Bodrum Masalı' dizisiyle tanınan Serel Yereli oyunculuğu bıraktıktan sonra müzik kariyerine odaklanmıştı.

Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Yereli bir süredir İngiltere'da yaşıyor. Güzel isim yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor.

Serel Yereli son olarak akşam saatlerinde havuza girdiği anları paylaştı. Serel Yereli'nin bu paylaşımına takipçilerinden beğeni yağarken bazı arkadaşları da yorum yapmadan duramadı. Yereli kendisine gelen "Seni öpebilir miyim?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Yereli bu soruya "Eskortlar ve kupekler giremez" yanıtını verdi.



