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Serel Yereli havuzda! "Eskortlar giremez"

10.08.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu olarak başladığı kariyerine şarkıcılıkla devam eden Serel Yereli yeni pozlarıyla beğeni topladı. Yereli'nin arkadaşına verdiği yanıt da gözlerden kaçmadı.

Serel Yereli havuzda! "Eskortlar giremez"

'Bodrum Masalı' dizisiyle tanınan Serel Yereli oyunculuğu bıraktıktan sonra müzik kariyerine odaklanmıştı.

Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Yereli bir süredir İngiltere'da yaşıyor. Güzel isim yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor.

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Serel Yereli son olarak akşam saatlerinde havuza girdiği anları paylaştı. Serel Yereli'nin bu paylaşımına takipçilerinden beğeni yağarken bazı arkadaşları da yorum yapmadan duramadı. Yereli kendisine gelen "Seni öpebilir miyim?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

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Yereli bu soruya "Eskortlar ve kupekler giremez" yanıtını verdi.

Ekran Alıntısı

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Serel Yereli
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