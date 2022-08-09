Serel Yereli mavi bikinili pozlarıyla beğeni butonunu çökertti! "Cidden barbie gibisin"

Her paylaşımıyla sosyal medyayı kasıp kavuran güzel oyuncu Serel Yereli, son paylaşımıyla adeta olay yarattı. Bikinisiyle cesur pozlarını sergileyen güzel oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.
26 yaşındaki güzel oyuncu Serel Yereli, Instagram pozlarıyla göz kamaştırmaya devam ediyor.
Mavi bikinisiyle tatil pozlarını paylaşan güzel oyuncu muhteşem fiziği ve güzelliğiyle adeta yürek hoplattı.
Serel Yereli'nin cüretkar pozlarına takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.
Takipçilerinden bazıları güzel oyuncunun pozlarına, "Yaktın bizi" şeklinde yorumlarda bulundu.
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