Serel Yereli'nin havuz kenarındaki transparan pozuna yorum yağdı! "İstersen evleniriz"

Londra'da hayatını sürdüren ve daha önce klibi için çekildiği jartiyerli pozlarıyla gündem olan oyuncu Serel Yereli, son olarak Türkiye'ye gelerek konser vermişti. Yurtdışından yaptığı paylaşımlarla konuşulan ünlü isim bu kez transparan pozuyla takipçilerini büyüledi.

SEREL YERELİ TRANSPARAN POZUYLA BÜYÜLEDİ!

Yaşamını İngiltere'de sürdüren şarkıcı Serel Yereli, paylaşımlarıyla gündem olmayı sürdürüyor.

Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde desenli ve mini elbiseli paylaşımlarıyla sosyal medyada olay olmuştu.

Yereli, İstanbul'da verdiği konserin görüntülerini de sosyal medya hesabında yayınlamıştı.

Şarkıcı, bu defa havuz kenarında verdiği pozla takipçilerini mest etti. Yereli'nin transparan giysisiyle verdiği poza takipçilerden binlerce beğeni ve yorum yağdı.

"İSTERSEN EVLENİRİZ"

Paylaşıma bazı takipçiler "Bu ne güzellik", "Çok güzel olmuşsun" yorumlarında bulunurken, bir takipçinin ise "İstersen evleniriz, çocuklarına da bakarım" yorumunda bulunması dikkat çekti.

İşte Serel Yereli'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...



