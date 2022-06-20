Serel Yereli'nin mini elbiseli pozuna yorum yağdı! "Londra güzel görsün"

Daha önce jartiyerli pozları ve dekolteli fotoğraflarıyla gündem olan oyuncu Serel Yereli'nin şimdilerde taşındığı Londra'dan yeni paylaşımlar yapmayı sürdürüyor. Yereli geçtiğimiz gün yaptığı göğüs dekolteli paylaşımıyla olay olmuştu. Ünlü isim bu kez mini elbiseli paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

SEREL YERELİ'NİN MİNİ ELBİSELİ POZU OLAY OLDU!

İngiltere'de yaşamını sürdüren şarkıcı Serel Yereli, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde sütyensiz olarak giydiği crop top'uyla yorum yağmuruna tutulmuştu.

Yereli bu kez merdivene oturarak verdiği mini elbiseli pozuyla olay oldu.

ALEYNA TİLKİ'DEN DE YORUM GELDİ

Ünlü ismin fotoğrafına takipçilerinden binlerce beğeni gelirken, Aleyna Tilki'den de yorum geldi.

"LONDRA GÜZEL GÖRSÜN"

Bir takipçinin ise "Londra güzel görsün" yorumunda bulunduğu görüldü.

İşte Serel Yereli'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...



