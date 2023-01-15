Serel Yereli'nin minicik eteğiyle ayağını sonuna kadar kaldırmaktan çekinmedi

'Bodrum Masalı' dizisinde hayat verdiği 'Alara' karakteriyle tanınan Serel Yereli, yaşamını sürdürdüğü İngiltere’nin başkenti Londra'da yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Güzelliği ve fiziği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Serel Yereli son pozlarıyla olay oldu. Doğum gününde sahneye çıkan Yereli minicik eteğiyle dikkat çekti.

"Muhteşem bir anı" diyerek paylaşımlar yapan güzel şarkıcı iddialı kıyafetine rağmen ayağını sonuna kadar kaldırarak poz vermekten çekinmedi.

Serel Yereli'yi görenler "Yine ateş ediyorsun", "Cesur ve güzel" yorumlarında bulundu.





