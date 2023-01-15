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Serel Yereli'nin minicik eteğiyle ayağını sonuna kadar kaldırmaktan çekinmedi

15.01.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serel Yereli hayallerinin peşinden giderek İngiltere'ye yerleşmişti. Ünlü isim sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Yereli son olarak minicik eteğiyle bacağına kaldırarak verdiği pozlarla dikkat çekti.

Serel Yereli'nin minicik eteğiyle ayağını sonuna kadar kaldırmaktan çekinmedi

'Bodrum Masalı' dizisinde hayat verdiği 'Alara' karakteriyle tanınan Serel Yereli, yaşamını sürdürdüğü İngiltere’nin başkenti Londra'da yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Güzelliği ve fiziği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Serel Yereli son pozlarıyla olay oldu. Doğum gününde sahneye çıkan Yereli minicik eteğiyle dikkat çekti.

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"Muhteşem bir anı" diyerek paylaşımlar yapan güzel şarkıcı iddialı kıyafetine rağmen ayağını sonuna kadar kaldırarak poz vermekten çekinmedi.

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Serel Yereli'yi görenler "Yine ateş ediyorsun", "Cesur ve güzel" yorumlarında bulundu.

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