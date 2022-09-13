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Serel Yereli: Nişantaşı'nda bir teyze elbiseme kınayıcı bakışlar atarak...

13.09.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir İngiltere'de yaşayan Serel Yereli bir süredir İzmir ve İstanbul arasında mekik dokuyor. Ailesini ve arkadaşlarını görmeye gelen Serel Yereli tarzıyla sık sık gündeme geliyor. Yereli son olarak elbisesiyle ilgili yaşadığı bir olayı paylaştı.

Serel Yereli: Nişantaşı'nda bir teyze elbiseme kınayıcı bakışlar atarak...

2016-2017 yılları arasında yayınlanan 'Bodrum Masalı' dizisinde 'Alara' karakterine hayat veren Serel Yereli, oyunculuğu bırakıp, İngiltere'nin başkenti Londra'da müzik eğitimi almaya gitmişti.

Londra'dan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Yereli şu sıralar Türkiye'de. Hem işleri hem de aile ziyareti için İzmir ve İstanbul arasında mekik dokuran Yereli Nişantaşı'na giderken renkli bir elbise seçti.

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Serel Yereli'nin başına ise ilginç bir olay geldi. Yereli sosyal medyadan "Biraz önce bir teyze elbiseme kınayıcı bakışlar atarak baştan aşağı beni üzdü. Ben de onu baştan aşağı süzdüm ve teyzeyle birbirimize telepatik diss atarken başka vatandaşa yakalandım" dedi.

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O anları gören kişi güzel oyuncu ve şarkıcıya mesaj attı.

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Serel Yereli karakteri
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