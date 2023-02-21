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Serel Yereli Samandağ belediye başkanının sözleri sonrası paylaştı! "Merkez bankası ülkesine bağışta bulunmadı mı?"

21.02.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz Hatay depremi sonrası vatandaşların dışarıda olduğunu ve acil çadır beklediklerini söyledi. Mine Tugay'dan sonra Serel Yereli de çadır olmamasına sert sözlerle sitem etti.

Serel Yereli Samandağ belediye başkanının sözleri sonrası paylaştı! "Merkez bankası ülkesine bağışta bulunmadı mı?"

Kahramanmaraş depreminden günler sonra Hatay’da Defne merkezli 6,4 ve Samandağ merkezli 5,8 büyüklüğünde peş peşe iki deprem gerçekleşti. Depremin merkez üssü olan Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz çadıra ihtiyaç olduğunu açıklayınca gündem oldu.

Eryılmaz'ın bu açıklamasından sonra ünlü isimler çadırsızlığa isyan etti.

Bir süredir yurt dışında yaşayan Serel Yereli paylaşımında "Ben inanamıyorum. İlk depremden beri yaşananlar, toplanan tüm bağışlar, geçen süre, o bölgedeki tekrarlanacak depremi haber veren profesörlere rağmen bir deprem daha olunca çadır eksiği ısıtıcı eksiği olabilmesine" dedi.

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"ÇARKIFELEK TADINDA..."

Sinirlerine hakim olamayan Serel Yereli bir diğer paylaşımında da "Ulan bir de televizyonda göstere göstere milyarlar toplanmadı mı? Çarkıfelek tadında bir programla... Merkez bankası ülkesine bağışta bulunmadı mı? Yetmedi mi çadır, ısıtıcı ve başka ihtiyaçları sağlamaya" diyerek tepki gösterdi.

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