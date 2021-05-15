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Serel Yereli sokaklarda sütyensiz dolaştı! Yorum yağdı

15.05.2021 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 24 yaşındaki Serel Yereli yine pozlarıyla dikkat çekti.

Serel Yereli sokaklarda sütyensiz dolaştı! Yorum yağdı

Bodrum Masalı isimli dizide oynadığı rolle ünlenen Serel Yereli daha sonra ise yurt dışına çıkmış ve orada yaşamaya başlamıştı. Müzik kariyeri için İngiltere’de yaşamaya başlayan ve bir de şarkı çıkaran Serel Yereli Instagram’dan paylaştığı fotoğraflarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Son olarak sokaklarda dolaşırken pozlarını paylaşan genç oyuncu sütyensiz görüntüsüyle dikkat çekti. Beyaz body'sinin içine sütyen giymeyen Serel Yereli'nin pozlarına hayranlarından yorum yağdı.

Ekran Alıntısı

Yereli'nin hayranlarının bir kısmı "Sütyen nerede?" derken bir kısmı da "Ateşini yolla bana" yorumlarında bulundu.

Yereli daha önce iç çamaşırlı pozlarıyla tepki çekince, “Artık tamamen saldım. Zamanında neden çekinmişim hayret. Sizden korkan sizin gibi olsun. Beğendim koyuyorum. Çıplak, giyinik, evde, mutfakta, sokakta… Canım ne zaman, nasıl isterse. Hikayenin sonu” ifadelerini kullanmıştı.


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Serel Yereli
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