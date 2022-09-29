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Serel Yereli süper mini bacak dekolteli pozuyla büyüledi! Beğeni yağdı

29.09.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz dönemde Londra'ya yerleşen ve orada yaşamaya başlayan oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Yereli, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönüş yapmış ve burada verdiği konserle gündem olmuştu Muğla tatilinden fotoğraf paylaşan isim, süper minili pozuyla takipçilerini mest etti.

Serel Yereli süper mini bacak dekolteli pozuyla büyüledi! Beğeni yağdı

İngiltere, Londra'da hayatını sürdüren Serel Yereli, sosyal medyada aktif olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda klibi için çekildiği jartiyerli pozlarıyla sıkça gündeme gelen Yereli, Türkiye'de de bir konser vermişti.

SEREL YERELİ SÜPER MİNİLİ POZUYLA TAKİPÇİLERİNİ BÜYÜLEDİ!

İngiltere'de yaşamını sürdürmeye devam eden Serel Yereli, paylaşımlarıyla gündem olmayı sürdürüyor.

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Geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyada çok konuşulan ünlü isim, tatil için Türkiye'ye gelmiş ve soluğu Muğla, Bodrum'da almıştı.

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TAKİPÇİLERDEN BEĞENİ YAĞDI

Yereli, bu kez süper mini pozuyla takipçilerini büyüledi. Paylaşımına "It's Medussa" notunu düşen ünlü isme takipçilerinden binlerce beğeni yağdı.

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İşte Serel Yereli'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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