Serel Yereli süper mini bacak dekolteli pozuyla büyüledi! Beğeni yağdı

İngiltere, Londra'da hayatını sürdüren Serel Yereli, sosyal medyada aktif olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda klibi için çekildiği jartiyerli pozlarıyla sıkça gündeme gelen Yereli, Türkiye'de de bir konser vermişti.

SEREL YERELİ SÜPER MİNİLİ POZUYLA TAKİPÇİLERİNİ BÜYÜLEDİ!

İngiltere'de yaşamını sürdürmeye devam eden Serel Yereli, paylaşımlarıyla gündem olmayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyada çok konuşulan ünlü isim, tatil için Türkiye'ye gelmiş ve soluğu Muğla, Bodrum'da almıştı.

TAKİPÇİLERDEN BEĞENİ YAĞDI

Yereli, bu kez süper mini pozuyla takipçilerini büyüledi. Paylaşımına "It's Medussa" notunu düşen ünlü isme takipçilerinden binlerce beğeni yağdı.

İşte Serel Yereli'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...



