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Serel Yereli sütyensiz giydiği gömleğinin önünü açtı! Beğeni botunu çöktü

20.03.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum Masalı dizisinde ünlendikten sonra oyunculuğu bırakıp, İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşen Serel Yereli cesur tarzı ve iddialı pozlarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Serel Yereli bu defa sütyensiz giydiği gömleğinin önünü açtı ve göğüs dekoltesi ile adeta nefes kesti. Yereli'nin bu pozları binlerce beğeni ve yorum aldı.

Serel Yereli sütyensiz giydiği gömleğinin önünü açtı! Beğeni botunu çöktü

Bodrum Masalı ile ünlendikten sonra yurt dışına gidip müzik eğitimi alan Serel Yereli Instagram'daki cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Cesur paylaşımlarına bir yenisini ekleyen Serel Yereli bu defa da sütyensiz giydiği gömleğinin önünü açıp poz verdi.

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Ünlü oyuncunun 'Özçekim şovu' notu ile paylaştığı cesur pozlarına; 'Demek saf güzellik böyle oluyor', 'Daha ne olsun', 'Rüya gibisin', 'Dünyada eşin benzerin yok' gibi yorumlar yapıldı.

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2016 yılında yayınlanan Bodrum Masalı dizisindeki Alara karakteriyle tanıdığımız Serel Yereli'nin oyunculuk kariyeri kısa sürdü.

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Dizinin ekranlara veda etmesinin ardından Londra'ya yerleşen ve oyunculuğu bırakan Yereli, müzik alanında eğitim almaya başladı.

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Serel Yereli, 19 Nisan 1995 yılında İzmir’de dünyaya geldi.

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Annesi İngilizce öğretmeni Elif Yereli babası da eski milli hentbolcu Serdar Yereli'dir.

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Babasının hentbol federasyonu başkanlığındaki görevinden ötürü çocukluğu değişik ülkelerde geçti.

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