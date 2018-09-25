MAGAZİN

Seren Serengil: 'Bana atılan iftira kimseye atılmamıştır'

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.09.2018 22:56 | Son Güncelleme

Bir süredir eşi Yaşar İpek'le birlikte Hollanda'da tatil yapan Seren Serengil, takipçilerinden yoğun şekilde gelen bir soruya cevap verdi.

Seren Serengil: 'Bana atılan iftira kimseye atılmamıştır'

Seren Serengil, sosyal medya üzerinden neden ödül törenlerine katılmadığını açıkladı.

İşte Serengil’in içinde çok sayıda gönderme bulunan o satırları:
"Bir çoğunuzdan mesaj gelince toplu bir cevap vereyim dedim, niye ödüllerle ilgili hiçbir duyuru ve paylaşım yapmıyorum diye sormuşsunuz işte cevabım. Belki de hırs edebileceğim her şeye sahip oluşumdan ötürü hiçbir zaman hırslı biri olmadım. Ama ben üstünde durmadıkça hırs etmedikçe, milletin peşinden koştuğu her şey benim ayağıma gelmiştir. Güzel şeyler güzel bir yaşam ve başarılar gelip beni bulmuştur. Hiçbir zaman hiçbir koşulda hiç acele etmedim, hiç panik olmadım, hiç kurcalamadım. Oluruna bıraktım, hayat ne yaşatıyorsa, kabul ettim! O nedenle her şey hep ayağıma tırmalamadan geldi. Birçoğunun kendisini yırtsa da başaramadığını başardım hep.

Onlar sevilmediler, ben çok sevildim. Kalbimi öğrendi herkes çünkü samimiyetime inandı. Hiç umursamadan, terlemeden, yorulmadan hep maçı aldım. Sabrımın sınırını zorlayan, beni kıskanan düşmanlarım hep beraber bir olmadı mı, oldu. Bana atılan iftira kimseye atılmamıştır ama hep son günü düşünerek geçiştirdim, haklarından geleceğim gün için bile çok sabırsızlanmıyorum, belki de çok yakındır diyedir bilmiyorum. Ödüller gelmeye devam ediyormuş sizden duyuyorum ama benim en büyük ödülüm siz ve sizin beni tanıyor kolluyor ve bana inanıyor olmanızdır.

Türkiye'de hiçbir numarası olmayan başka meziyetleriyle ünlü o kadar kişiye de verildi ki bu ödüller bu ülkede benim ödüle layık görülüyor olmam beni onore etmiyor yine de sağolsunlar arada sırada hak edenin de alması veya layık görülmesi umut verici en azından bundan sonrası için ama benim ödülüm sizsiniz! Biz Cengiz’le bir magazin programı yaptık diye değil siz orada bizim değer yargılarımızı aileye değer verişimizi ve doğru kadınların arkasında oluyor olmamızdan ötürü bizi zirveye taşıyarak zaten bizi ödüllendirdiniz. Bu bana yeter. Öperim hepinizi Hollanda’dan sevgiler."


PARTNERSeks robotu genelevinden görülmemiş fotoğraflar!Seks robotu genelevinden görülmemiş fotoğraflar!
Ünlü komedyen Bill Cosby'e hapis cezasıÜnlü komedyen Bill Cosby'e hapis cezası
Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'ndan ilk fotoğrafKalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'ndan ilk fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil yaşar ipek

En Çok Okunan Haberler

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?

Sedanur cinayetinde Müge Anlı detayı! Gözaltına alındı

Sedanur cinayetinde Müge Anlı detayı! Gözaltına alındı

Kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz Kıbrıs'ta teslim oldu!

Kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz Kıbrıs'ta teslim oldu!

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlü olan Cansel Çördük, Instagram'ı sallıyor!

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlü olan Cansel Çördük, Instagram'ı sallıyor!

İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

İlginizi Çekebilir

Behzat Uygur'u Songül Karlı'nın eski eşi sandılar

Behzat Uygur'u Songül Karlı'nın eski eşi sandılar

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan ilk paylaşım

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan ilk paylaşım

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü komedyen Bill Cosby'e hapis cezası

Ünlü komedyen Bill Cosby'e hapis cezası

Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'ndan ilk fotoğraf

Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'ndan ilk fotoğraf

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in estetiksiz hali ortaya çıktı

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in estetiksiz hali ortaya çıktı

İşte Merve Özbey'in yeni sevgilisi

İşte Merve Özbey'in yeni sevgilisi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca isyan etti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca isyan etti!

Can Bonomo trafik kazası geçirdi

Can Bonomo trafik kazası geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.