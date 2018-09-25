Seren Serengil: 'Bana atılan iftira kimseye atılmamıştır'

Seren Serengil, sosyal medya üzerinden neden ödül törenlerine katılmadığını açıkladı.

İşte Serengil’in içinde çok sayıda gönderme bulunan o satırları:

"Bir çoğunuzdan mesaj gelince toplu bir cevap vereyim dedim, niye ödüllerle ilgili hiçbir duyuru ve paylaşım yapmıyorum diye sormuşsunuz işte cevabım. Belki de hırs edebileceğim her şeye sahip oluşumdan ötürü hiçbir zaman hırslı biri olmadım. Ama ben üstünde durmadıkça hırs etmedikçe, milletin peşinden koştuğu her şey benim ayağıma gelmiştir. Güzel şeyler güzel bir yaşam ve başarılar gelip beni bulmuştur. Hiçbir zaman hiçbir koşulda hiç acele etmedim, hiç panik olmadım, hiç kurcalamadım. Oluruna bıraktım, hayat ne yaşatıyorsa, kabul ettim! O nedenle her şey hep ayağıma tırmalamadan geldi. Birçoğunun kendisini yırtsa da başaramadığını başardım hep.

Onlar sevilmediler, ben çok sevildim. Kalbimi öğrendi herkes çünkü samimiyetime inandı. Hiç umursamadan, terlemeden, yorulmadan hep maçı aldım. Sabrımın sınırını zorlayan, beni kıskanan düşmanlarım hep beraber bir olmadı mı, oldu. Bana atılan iftira kimseye atılmamıştır ama hep son günü düşünerek geçiştirdim, haklarından geleceğim gün için bile çok sabırsızlanmıyorum, belki de çok yakındır diyedir bilmiyorum. Ödüller gelmeye devam ediyormuş sizden duyuyorum ama benim en büyük ödülüm siz ve sizin beni tanıyor kolluyor ve bana inanıyor olmanızdır.