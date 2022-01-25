Seren Serengil, Defne Samyeli ve kızlarını hedef alan Aygün Aydın'a 'escort' açıklamasını hatırlattı

Hakan Sabancı ve Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'nun aşk yaşadığına dair çıkan haberleri gören Aygün Aydın Samyeli ve kızları için sert ifadeler kullanmıştı. Daha önce Sabancı'yı ifşa eden ve konuşma yasağı olan Aydın "Bugün mide bulandırıcı birçok şey öğrendim. Para uğruna kızlarını zengin ailelere yamamaya çalışan kadınlar, kardeş kardeş gizli kalsından sonra seks partilerinde grup sekslere katılanlar, Kendall olmaya hevesli olurken Kendalların ulusal pornografik yayınların bir numaralı temsilcisi olduğunu unutanlar..." diyerek suçlayıcı ifadeler kullanan Aygün Aydın'a yanıt Seren Serengil'den geldi.

Serengil Samyeli ve kızlarını savunarak Aygün Aydın'ın daha önce yaptığı "Avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle" açıklamasını hatırlattı ve şöyle dedi:

"TERBİYESİZ ŞEYSİN"

"Çok terbiyesiz bir kız ya! Tam tedavilik... Terbiyesiz şeysin. Neden yapıştın bu adama bu kadar! Biraz onurlu olur insan. O kızlar nasıl yetişti sen biliyor musun? Çirkef insan iftira atar! Kıskanç, elde edemediğine iftira atarsın. Sen onları kıskanıyorsun onlar çok düzgün bir aile. İyi yetişmiş kızlar... Sen kendinle onları kıyaslama... Yakında parayla dedin... Sen başkalarına ahlaksız deme ne olursun, sana kalmadı."



