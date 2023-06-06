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Seren Serengil'den çok konuşulacak 'FaceTime' göndermesi! "Kocasını, karısını aldatanlar, bütün pisler..."

06.06.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. "Bütün illegal işler! Kocasını aldatanlar, karısını aldatanlar FaceTime'da işlerini hallediyorlar" diyen ünlü şarkıcı Seren Serengil'in kime gönderme yaptığı merak konusu oldu.

Seren Serengil'den çok konuşulacak 'FaceTime' göndermesi! "Kocasını, karısını aldatanlar, bütün pisler..."

Seren Serengil, Instagram hesabının hikaye kısmında çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Bir dönem 'Söylemezsem Olmaz' isimli magazin programında Bircan Bali ve Arto ile magazin yorumculuğu yapan Seren Serengil, 'aldatma' açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

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SEREN SERENGİL'DEN OLAY PAYLAŞIM: "BÜTÜN İLLEGAL İŞLER..."

Seren Serengil, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"FaceTime kaldırılsın! Bütün illegal işler: Kocasını aldatanlar, karısını aldatanlar, bütün pisler FaceTime'da işlerini hallediyorlar. Ha bulma yolu var mı? Var. Ama ne gerek var. Her şey şeffaf olsun. Ülkemizde aileye önem verilecekmiş. E hadi bekliyoruz..."

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Ünlü şarkıcının bu paylaşımında kimleri kastettiği merak konusu oldu.

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NE OLMUŞTU?

Seren Serengil aldatma iddiasında bulunarak 4 yıldır birlikte olduğu Mustafa Rahman Tohma'dan önce ayrılmış, bir süre sonra da barışmıştı. Çift, baş başa tatile çıkıp aşk tazelemişti.

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