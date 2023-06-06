Seren Serengil'den çok konuşulacak 'FaceTime' göndermesi! "Kocasını, karısını aldatanlar, bütün pisler..."

Seren Serengil, Instagram hesabının hikaye kısmında çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Bir dönem 'Söylemezsem Olmaz' isimli magazin programında Bircan Bali ve Arto ile magazin yorumculuğu yapan Seren Serengil, 'aldatma' açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

SEREN SERENGİL'DEN OLAY PAYLAŞIM: "BÜTÜN İLLEGAL İŞLER..."

Seren Serengil, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"FaceTime kaldırılsın! Bütün illegal işler: Kocasını aldatanlar, karısını aldatanlar, bütün pisler FaceTime'da işlerini hallediyorlar. Ha bulma yolu var mı? Var. Ama ne gerek var. Her şey şeffaf olsun. Ülkemizde aileye önem verilecekmiş. E hadi bekliyoruz..."

Ünlü şarkıcının bu paylaşımında kimleri kastettiği merak konusu oldu.

NE OLMUŞTU?

Seren Serengil aldatma iddiasında bulunarak 4 yıldır birlikte olduğu Mustafa Rahman Tohma'dan önce ayrılmış, bir süre sonra da barışmıştı. Çift, baş başa tatile çıkıp aşk tazelemişti.

