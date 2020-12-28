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Seren Serengil'den korkutan haber! Ameliyat olacak

28.12.2020 09:46 | Son Güncelleme:
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Seren Serengil'den korkutan haber! Ameliyat olacak

Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, önceki gün hastaneye kaldırıldı. 46 kiloya kadar düştüğünü söyleyen Serengil, ameliyat olması gerektiğini açıkladı. Serengil, "Tehlikeli ve zor bir süreç ama öte yandan da olmasam yaza çıkmazmışım" dedi.

Son dönemde Beyaz TV'de yayılanan Söylmezsem Olmaz adlı magazin programında sunuculuk yapan Seren Serengil, sosyal medya hesabından sağlık sorunları yaşadığını duyurdu.

Instagram hesabından açıklama yapan Serengil, "Önceleri belli etmemeye çalıştım annem üzülmesin, sizler üzülmeyin diye ama iş biraz ciddiye bindi. 46 kiloya düştüm" dedi.

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İŞTE SEREN SERENGİL'İN O AÇIKLAMASI...

Sevgili canlarım, o kadar merak edenim ve sevenim varmış ki insan hastayken en çok ihtiyacı olan şey buymuş... Ben maalesef büyük sağlık sorunları yaşıyorum. Önceleri belli etmemeye çalıştım annem üzülmesin sizler üzülmeyin diye ama iş biraz ciddiye bindi.

HIZLA KİLO VERİYOR

46 kiloya düştüm ve vermeye devam ediyorum... Geri dönüşüm ameliyatına vücut hazır mı, şu aşamada kaldırır mı vücut. Bunun kararı için salı günü tekrar tetkiklerim yapılacak. Bazen aylarca yoğun bakımda kalabiliyormuşuz. Tehlikeli ve zor bir süreç ama öte yandan da olmasam yaza çıkmazmışım... Dualarınızla yine bunu da atlatacağım... İyiyim. Dinleniyorum, serum takılıyor. İyi olacağım İnşallah...


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