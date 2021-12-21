Seren Serengil doktorunu suçladı: Alt mide yok!

Zayıflamak amacıyla ameliyatlar olup, daha sonra Dumping Sendromu'na yakalanan ve 43.5 kiloya kadar düşen Seren Serengil, riskli bir ameliyata geçirdi. Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına bağlanan Seren Serengil açıklamasında eski doktorunu suçladı.

"Senin alt miden nerede Seren?" diyen Bircan Bali'yi yanıt veren Seren Serengil "Alt midem yok. Organlar yapışmış" dedi.

Seren Serengil açıklamasının devamında "Midem onarılacaktı ama şu anda bu yapılamadı çünkü alt midem yok, organım yok!" yorumunda bulundu. Seren Serengil 3-5 kilo alabileceğiniz de sözlerini ekledi.

Serengil eski doktorunu suçlayarak bunun bir sağlık skandalı olduğunu söyledi.

