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Seren Serengil doktorunu suçladı: Alt mide yok!

21.12.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilo vermek isterken yanlış ameliyatlar olan ve sağlığını kaybeden Seren Serengil geri dönüşüm ameliyatı oldu. Seren Serengil eski doktorunu suçlayarak alt midesinin olmadığını söyledi.

Zayıflamak amacıyla ameliyatlar olup, daha sonra Dumping Sendromu'na yakalanan ve 43.5 kiloya kadar düşen Seren Serengil, riskli bir ameliyata geçirdi. Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına bağlanan Seren Serengil açıklamasında eski doktorunu suçladı.

"Senin alt miden nerede Seren?" diyen Bircan Bali'yi yanıt veren Seren Serengil "Alt midem yok. Organlar yapışmış" dedi.

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Seren Serengil açıklamasının devamında "Midem onarılacaktı ama şu anda bu yapılamadı çünkü alt midem yok, organım yok!" yorumunda bulundu. Seren Serengil 3-5 kilo alabileceğiniz de sözlerini ekledi.

Serengil eski doktorunu suçlayarak bunun bir sağlık skandalı olduğunu söyledi.

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Seren Serengil
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