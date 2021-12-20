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Seren Serengil'in doktoru açıkladı: Aynı bölgeden defalarca kez ameliyat olmuş

20.12.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

43,5 kiloya kadar düşen Seren Serengil yaptırdığı zayıflama ameliyatları yüzünden ölümle yüz yüze gelmişti. Seren Serengil'in sağlık durumunu doktoru açıkladı. Serengil'in doktoru açıklamasında "Aynı bölgeden defalarca kez ameliyat olmuş" dedi.

Seren Serengil'in doktoru açıkladı: Aynı bölgeden defalarca kez ameliyat olmuş

'Dumping sendromu'yla mücadele eden Seren Serengil, karaciğer, pankreas ve böbreklerinin iflas etmek üzere olduğunu söylemişti. 2016'da midesinden ameliyat olan ardından da hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil riskli bir ameliyat olmak zorunda kalmıştı.

Düzeltme ameliyatı olan Seren Serengil'in sağlık durumunu doktoru açıkladı. "Çok riskli bir ameliyattı" diyen Doktor Alper Çelik açıklamasında "Bunu yapmasaydık Seren Hanım'ı kaybedebilirdik" dedi.

Riskli bir ameliyat olan Seren Serengil'in son hali! Seren Serengil sağlık durumunu paylaştıRiskli bir ameliyat olan Seren Serengil'in son hali! Seren Serengil sağlık durumunu paylaştı

"ALT MİDEYİ BULAMADIK"

Seren Serengil'in doktoru açıklamasında şunları söyledi: "Çok riskli bir yolculuk oldu. Aynı bölgeden defalarca kez ameliyat olmuştu. Bünyesi çok zayıf düşmüştü. Karnın içinde yapışıklıklar vardı. Önce içeride ne olup bittiğini anladık. İçerideki yapışıklıkları temizledikten sonra ince bağırsakların büyük bölümünün devre dışı bırakıldığını anladık. Ve üst mide ile ince bağırsak arasında bağlantı yapılmış alt mideyi bulup bağlantı yapılacaktı. Ama alt mideyi bulamadık. Kendimize has teknikle devre dışı bırakılmış ince bağırsakları sindirime geri kazandırdık. Bu sayede rahatlayacak hastamız birkaç ay içinde."

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Doktor Alper Çelik konuşmasında "Yapmak zorundaydık. Yapmasaydık Seren hanımı kaybedebilirdik" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil
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