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Seren Serengil: Hadise bana mafyalarla haber gönderiyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.05.2018 16:36 | Son Güncelleme

Hadise'nin Seren Serengil'e 100 bin TL'lik dava açmasının ardından Serengil sessizliğini bozdu. Seren Serengil yaptığı açıklamada "Ben de kendisini savcılığa verdim" dedi

Seren Serengil: Hadise bana mafyalarla haber gönderiyor

Hadise 'Duymayan Kalmasın' programı sunucuları Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu'na hakkında gerçek dışı haber ve yorumlar yaptıkları gerekçesiyle 100 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.

Bu haberin gündeme düşmesinin hemen ardından Seren Serengil ise olaya tepkisiz kalmadı. Instagram'da haberin çıkmasının ardından Serengil fotoğrafın altına şu yorumu yaptı:

"MAFYALARLA BENİ TEHDİT EDİYOR"

"Haber içeriğini program editör ekibi hazırlar mutfağında ben yokum ama mafyalarla bana haber gönderttiriyor tehdit içerikli ben de kendisini savcılığa verdim herkesin yazıp çizdiği bir şeyi ve bildiği bir şeyi biz söyleyince kabahat oluyor terzisinden tutun bodyguardına kadar bizi aradılar konuştuk."

NE OLMUŞTU?

Bildiği üzere Hadise'nin Bodrum'da işlettiği La Plaj isimli mekana, iddiaya göre 1 milyon 900 bin liralık borcu nedeniyle icra geldiği haberleri basına yansımıştı.

Hadise, her ne kadar iddiaların doğru olmadığını belirtse de haberler magazin gündeminde geniş yer bulmaya devam etti.

Olay, son olarak Seren Serengil ile Cengiz Semercioğlu'nun sunduğu Duymayan Kalmasın programında değerlendirildi.

23-26 Mart tarihlerinde yapılan programlarda 'Hadise'ye haciz şoku', 'Hadise 200 bin liralık tatilin tadını çıkartıyor, alacaklılar borçlunun yolunu gözlüyor" gibi farklı başlıklardaki haberlerle durum değerlendirildi.

Ancak Hadise, programda aleyhine yapılan gerçek dışı haber ve yorumları affetmedi. Durumu savcılığa bildirdi. Program sunucuları Serengil ve Semercioğlu'ndan 100'er bin liralık manevi tazminat talep etti. Televizyon kanalı ile programın sunucuları hakkında aleyhinde konuşmamaları için tedbir de isteyen Hadise'nin avukatı yapılan yorumların asılsız ve mesnetsiz olduğunu dile getirdi.

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Hadise Seren Serengil

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