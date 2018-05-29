Seren Serengil: Hadise bana mafyalarla haber gönderiyor

Hadise 'Duymayan Kalmasın' programı sunucuları Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu'na hakkında gerçek dışı haber ve yorumlar yaptıkları gerekçesiyle 100 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.

Bu haberin gündeme düşmesinin hemen ardından Seren Serengil ise olaya tepkisiz kalmadı. Instagram'da haberin çıkmasının ardından Serengil fotoğrafın altına şu yorumu yaptı:

"MAFYALARLA BENİ TEHDİT EDİYOR"

"Haber içeriğini program editör ekibi hazırlar mutfağında ben yokum ama mafyalarla bana haber gönderttiriyor tehdit içerikli ben de kendisini savcılığa verdim herkesin yazıp çizdiği bir şeyi ve bildiği bir şeyi biz söyleyince kabahat oluyor terzisinden tutun bodyguardına kadar bizi aradılar konuştuk."

NE OLMUŞTU?

Bildiği üzere Hadise'nin Bodrum'da işlettiği La Plaj isimli mekana, iddiaya göre 1 milyon 900 bin liralık borcu nedeniyle icra geldiği haberleri basına yansımıştı.

Hadise, her ne kadar iddiaların doğru olmadığını belirtse de haberler magazin gündeminde geniş yer bulmaya devam etti.