Seren Serengil Hadise bombasını patlattı! Ebru Gündeş'in Reza Zarrab'a açtığı boşanma dilekçesinde yasak aşkı itiraf etmiş

Söylemezsem Olmaz Programı'nın yorumcularından Seren Serengil, bir süredir Hadise ile Reza Zerrab arasında ilişki olduğunu iddia ederek bugünkü canlı yayında elindeki belgeleri sunacağını söyledi. Hadise'nin kesin bir dille yalanladığı yasak aşk iddiasıyla ilgili konuşan Serengil, Ebru Gündeş'in Reza Zarrab'a açtığı boşanma davasındaki bir kısmı da okudu.

"REZA, YASAK AŞKI İTİRAF ETTİ"

Yasak aşk iddiasının arkasında duran Serengil, canlı yayında Ebru Gündeş'in Reza Zarrab'a açtığı dava dilekçesindeki bir kısmı okudu. Dilekçede şu ifadeler yer alıyor: "Davalı, taraf bakıcıya müvekkilimin de tanıdığı bir kadınla gönül ilişkisi yaşadığını itiraf etmiş. Bakıcı da bu durumu müvekkile iletmiştir. Müvekkil önceleri bu söylemlere itibar etmemiş ancak 2021 yılı şubat ayında Amerika'dan Türkiye'ye döndükten sonra birçok kişi tarafından aynı söylemler tekrarlanmış. Hatta bu kadının davalı tarafın yanında uzun süreli kaldığı da söylenmiştir."

"REZA, HADİSE'YE BILDIRCIN, EBRU'YA DA BAYKUŞ DİYE SESLENİYOR"

Seren Serengil, Ebru Gündeş'in yasak aşk iddiasının çıktığı dönemde 9 günlüğüne kızı için Amerika'ya gittiğini ve eşiyle aynı evde bile kalmadığını söyledi. Ebru Gündeş'in o dönem çok kötü olduğunu söyleyen Serengil, "Hadise olayı bilerek kızı için Reza Zarrab'ın yanına gitti. Döner dönmez de ihanetten emin olunca boşanma davasını açtı. Ebru Gündeş için üzgünüz. İhanete üzülürüm ama yakın arkadaş olması çok başka. Reza, Hadise'ye 'bıldırcın', Ebru'ya 'baykuş', Kaan Yıldırım'a da 'ayı' diye hitap ediyor" dedi.

HADİSE, HAKKINDAKİ İDDİALARA İSYAN ETTİ

Dün Seren Serengil'in "Yasak aşk yaşayan Hadise ve Reza Zarrab'ın mesajlarını ifşa edeceğim" demesi üzerine Instagram hesabından bir paylaşım yapan Hadise, zehir zemberek ifadeler kullandı. Hadise, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve RTÜK'ü etiketleyip yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bu mesajım tehdit ve taciz edilen tüm kadınlara; Susmayın. Ben de susmuyorum ve asla susmayacağım. Elbette Hadise olmanın, ünlü olmanın bir bedeli olacak. Ünlü isimler olarak göz önündeyiz bizi seven de olacak sevmeyen de. Beni biliyorsunuz, genelde konuşmam. Adalete hep güvenirim. Ama bu sefer söyleyeceklerim var! Müzikle mutlu olan, işime aşık olan ve aileme bakan bir insanım. Ben hayatı, hayatımı ve sevenlerimi çok seviyorum. Siz istediğiniz sürece ben sahnelerde olacağım, şarkılarımı söylemeye devam edeceğim. Kariyerim boyunca kimseyle polemiğe girmedim. Bana Roberto Carlos bacaklı diyenler oldu, obez diyenler oldu ve daha neler söylendi ama ben hep sustum. Asla polemiğe girmedim.

"TACİZ VE TEHDİT EDİLİYORUM"

"Ben her şeyden önce bir kadınım, bir insanım. Ben bir buçuk senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum. Bu insanlara göre kaç kere hamile kaldım, kaç kere kürtaj yaptırdım. Geçtiğimiz günlerde göz doktorundan çıkarken bana yine kürtaj yaptırmıştır dedi bu grup. Bu insanlara göre metres oldum, bu insanlara göre bel altı ne geliyorsa aklınıza çoğuna maruz kaldım. Bu insanlar tarafından bana tam bir buçuk yıldır şantaj yapılıyor. İnsan diyorum ama insanlığa sığacak bir şey değil bu yaptıkları. Ben onlara ait bir malzeme değilim, ben bir insanım. Özel hayatıma resmen tecavüz ediyor bu insanlar. Şantaj, tehdit… Ben Hadise'yim diye rahatlıkla bunu yapabileceklerini mi düşünüyorlar? Ben artık buradan tüm kadınlara, adalet bakanımıza, adalet sistemimize sesleniyorum. Bu yapılan şantaj, tehdit resmen özel hayatıma tecavüz!"

"SİZ KİMSİNİZ ALLAH MISINIZ?"

"Hiçbir kadın ünlü ya da ünsüz bu şekilde tehdit edilemez, hiç kimseye böyle bir şantaj yapılamaz. Bu tecavüzün durması için savaşacağım! Sadece kendim için değil, benim gibi aynı şeyleri yaşayan, yaşayacak olan kadınlar ve kadın meslektaşlarım için savaşacağım. Siz kimsiniz? Allah mısınız? Bu dünyada kimseye verecek hesabım yok! Buradan Türk adaletine sesleniyorum ve güveniyorum. Bu her insan hakkında bel altı konuşma hakkını kendinde gören programların kesinlikle kontrol altına alınması gerekiyor, magazin dediğiniz şey insanları tehdit etmek değildir. Saygılarımla."

