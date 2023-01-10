Seren Serengil hakkında bomba iddia! Seren Serengil'e ne oldu, neden yayına çıkmadı?

Hadise, Gülşen, Şeyma Subaşı ve Gülben Ergen gibi isimlere ağzına gelen söyleyen Seren Serengil'e ne oldu? Geçtiğimiz gün Söylemezsem Olmaz yayınını terk eden ve hastanelik olduğu söyleyen Serengil'in Beyaz TV’den kovulduğu iddia edildi.

Uçan Kuş'un haberine göre; Ebru Yaşar’ın eşinin sahibi olduğu kanaldan olaylı ayrılan Seren Serengil yayında Ebru Yaşar haberini yayınlatmak istemedi.

SEREN SERENGİL YERİNE KİM GELECEK?

Yayın öncesi “Ben Ebru Yaşar haberi yayınlamam” diye itiraz eden Seren Serengil ve yapımcı gerildi. Yapımcı Bilal Özbilge iddiaya göre Seren’e “Çık, git gelme” dedi. Seren Serengil de programa çıkıp, hemen sonrasında canlı yayını terk etti ve gitti.

Seren Serengil'in yerine Ece Erken ya da Pınar Eliçe’nin geleceği iddia edildi.

