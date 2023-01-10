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Seren Serengil hakkında bomba iddia! Seren Serengil'e ne oldu, neden yayına çıkmadı?

10.01.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söylemezsem Olmaz yayınını yine terk eden Seren Serengil'in hastanelik olduğu ortaya çıkmıştı. Sevgilisi "Şuuru bulanık" dedikten sonra kendisinden henüz haber gelmeyen Serengil hakkında ortaya bomba bir iddia atıldı. İddiaya göre Ebru Yaşar haberi Seren Serengil'in Söylemezsem Olmaz'da sonu oldu.

Seren Serengil hakkında bomba iddia! Seren Serengil'e ne oldu, neden yayına çıkmadı?

Hadise, Gülşen, Şeyma Subaşı ve Gülben Ergen gibi isimlere ağzına gelen söyleyen Seren Serengil'e ne oldu? Geçtiğimiz gün Söylemezsem Olmaz yayınını terk eden ve hastanelik olduğu söyleyen Serengil'in Beyaz TV’den kovulduğu iddia edildi.

Uçan Kuş'un haberine göre; Ebru Yaşar’ın eşinin sahibi olduğu kanaldan olaylı ayrılan Seren Serengil yayında Ebru Yaşar haberini yayınlatmak istemedi.

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SEREN SERENGİL YERİNE KİM GELECEK?

Yayın öncesi “Ben Ebru Yaşar haberi yayınlamam” diye itiraz eden Seren Serengil ve yapımcı gerildi. Yapımcı Bilal Özbilge iddiaya göre Seren’e “Çık, git gelme” dedi. Seren Serengil de programa çıkıp, hemen sonrasında canlı yayını terk etti ve gitti.

Seren Serengil'in yerine Ece Erken ya da Pınar Eliçe’nin geleceği iddia edildi.

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Seren Serengil Hadise sevgilisi

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