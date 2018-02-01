Seren Serengil'in avukatı istifa etti: 'Israrla cezaevine girmek istedi'

Kamuoyunun ve basının yakından takip ettiği konuyla ilgili avukatlık görevim gereği müvekkilim Seren Serengil'in hukuki açıdan süreci en asgari düzeyde mağduriyetle geçirmesi için ilk andan itibaren ekibimle çalışma başlattım. Müvekkilime cezanın infazındaki hukuki aşamaları detaylarıyla anlattım. Kararın cuma günü çıkması nedeniyle hapis cezasının infazıyla ilgili sürecin pazartesi gününden itibaren başlayacağını ve bu sürecin de (gerekçeli kararın yazılması, savcılığın infaz yazısı vb.) en hızlı şekilde Perşembe gününe kadar sürebileceğini kendisine açık bir dille ilettim. Buna rağmen, Sayın Serengil, Pazar akşamı 'yarın teslim olacağım' şeklinde bir duyuru yaptı. Kendisine bunun mümkün olmayacağını yine de en kısa sürede infazın gerçekleşmesi için hukuki yollara başvuracağımı ilettim. Ancak kendisi bir an önce teslim olma yönündeki ısrarı ile açıklamalarını sürdürdü. Başka avukatları dahi deveye sokarak bir an önce cezaevine girme yolunu denedi. Serengil’in cezaevine giriş süreci fevri davranışları nedeniyle 'yılan hikayesine' döndü algısı oluştu.

Sayın Seren Serengil'in bu tutumu ve kamuoyunu yanlış yönlendirmesi nedeniyle mesleki itibarımın zedelenmemesi için bu açıklamayı yapma zorunluluğum doğmuştur. Seren Serengil'in cezasının infaz yazısını bugün (01.02.2018) itibariyle almış bulunmama rağmen yaşananlardan dolayı avukatlık görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Avukatlık görevinin kutsallığı ve mesleğime olan saygım nedeniyle bu kararı aldığımı tüm kamuoyuna saygıyla duyururum."

SEREN SERENGİL'DEN AVUKATINA YANIT GELDİ

Seren Serengil, eski avukatı Ayşegül Mermer'in açıklamasının ardından Instagram hesabından bir yazı paylaşarak iddialara cevap verdi. İşte Serengil'in o açıklaması:

'Bugün kendisinden şüphelendiğim için başka bir avukat yönlendirdim onu savcının odasına sokmamış Kendisine Mesaj attım ki bu mesaj telefonumda kayıtlıdır “azlediyorum seni sana zararlı olmasın sen istifa et “dedim.. ben açıklamıcaktım bile... gitmiş ben istifa ettim kamuoyunu yanlış yönlendirdi diye açıklama yapmış kendisinden bir haftadır şüphelendiğim için aramızdaki tüm dialogları belgeledim mahkemeye sunucam ayrıca baro ya şikayet başta olmak üzere kendisi hakkında yapılabilecek tüm hukuki başvurularımıZı yarın başlatıyoruz Allah beni bu insanlardan korusun. Nasıl bir filmin içindeyim bilemedim'

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

