Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Seren Serengil'in 1995 yılına ait röportajı ortaya çıktı. Seren Serengil'in Yüksel Şengül'e verdiği bu röportaj yeni assolist olduğu döneme ait. Seren Serengil'in röportajını yayınlayan gazetedeki köşenin adı ise "Dobra Dobra."

Ünlü sunucu kendisine yöneltilen "Bakire misin?" sorusuna ise, "Hayır, bakire değilim… Yıllar önce bekaretimi kaybettim… İsmini veremem çok ayıp olur. Ünlü birisi, çevresinde de bir yığın kadınlar vardır. Annem iki yıl sonra duydu 'İyi halt ettin değil mi! Yakışıyor mu sana?' dedi, kızdı. Oysa annem de biliyor ki, Türkiye'de pek çok ünlü hanım, sahneye çıkmadan önce seks yapmaya başlıyor. Bende bu gecikti bile. Ama annem beni hiçbir zaman büyümüş olarak görmedi. Ve bu yüzden de cinselliği de seksi de annemle konuşamadım. Zaten beni büyümemiş gördüğü için ona bir isyandı ilk cinselliği yaşamam" yanıtını verdi.

AKASYA ASLITÜRKMEN'DEN BOMBA YORUM

Seren Serengil'in 'Bekaretimi anneme inat olsun diye verdim' itirafı sosyal medyada yeniden gündem oldu.