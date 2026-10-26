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Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk satranç sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon TL değerindeki satranç sorusu dikkat çekti. Zambiya yanıtını veren yarışmacı yarışmaya veda etti.

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk satranç sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster yeni sezona yeni sunucuyla devam ediyor., Oktay Kaynarca'nın yerine gelen Cem Öğretir'in sunuculuğunu yaptığı yarışmada Yusuf Efe Öktem, 1 milyonluk soruyu açtırdı.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi Yusuf Efe Öktem'e sorulan 1 milyon TL'lik soru şuydu:

Kim Milyoner Olmak İster de 1 milyonluk satranç sorusu! 1

'Hangi ülkenin, Uluslararası Satranç Federasyonunun verdiği 'Büyük Usta' ünvanına sahip tek bir vatandaşı bile olmamıştır?'

Türkiye, Zambiya, Hindistan ve Japonya şıklarının arasından yarışmacı Zambiya yanıtını verdi. Doğru cevap Japonya çıkınca Yusuf Efe Öktem yarışmaya 300 bin TL ile veda etti.

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