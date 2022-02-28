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  4. Seren Serengil'in 'düşman' lafını Seyhan Soylu üstüne alındı! "Rusya-Ukrayna savaşı..."

Seren Serengil'in 'düşman' lafını Seyhan Soylu üstüne alındı! "Rusya-Ukrayna savaşı..."

28.02.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil programda kavga ettiği Arto'nun Al Sana Haber'i katılmasını ima ederek "Arkadaşınla küsersin barışırsın ama onun düşmanıyla arkadaş olmak bayağılıktır. Ben ölsem ona düşmanlık eden kişilerle videolar girmem" dedi. Sisi bu sözü üstüne alında ve eski dostu Serengil'e 'hodri meydan' dedi. Seyhan Soylu açıklamasında "Rusya’nın Ukrayna'ya gücünü gösterdiği gibi bir savaşa hazır ol" dedi.

Seren Serengil'in 'düşman' lafını Seyhan Soylu üstüne alındı! "Rusya-Ukrayna savaşı..."

Seyhan Soylu eski dostu Seren Serengil'in sözlerini üstüne aldı. Arto'nun Al Sana Haber'e katılmasına kızan Seren Serengil bir açıklama yaparak Arto'yla kavga etmesine dair konuştu. Seren Serengil açıklamasında "Arkadaşınla küsersin barışırsın ama onun düşmanıyla arkadaş olmak bayağılıktır. Ben ölsem ona düşmanlık eden kişilerle videolar girmem" dedi.

Seren Serengil'in 'düşman' lafını üstüne alınan Sisi sinirlendi. Seyhan Soylu bir paylaşım yaparak Seren Serengil'e "Önce dost olduğumuzu sonra müttefik olduğumuzu hissettiren Seren Serengil madem düşmanız; Rusya’nın Ukrayna'ya gücünü gösterdiği gibi bir savaşa hazır ol" dedi.

Ekran Alıntısı

"BURADA KİMSEYE TORPİL YOK"

Seyhan Soylu açıklamasında "İstediğinde vur abalıya istemediğine buna torpil geçelim olmaz. Serencim Arto doğru yolu buldu, çünkü bizim programımızda kimseye torpil yok belki yumuşak olarak eleştirilerimizi yapabiliriz ama asla kimseye torpil geçmeyiz. Aynı suç işleyen başka birini yerden yere vurup, bu bizim arkadaşımızsa görmezden gelmek ahlaklı bir davranış değildir" dedi.


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Seren Serengil Seyhan Soylu
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