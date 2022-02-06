Seren Serengil'in sahnelere döndü! Elif Karlı "Sesi çok kötü" dedi

Geçirdiği zayıflama operasyonlarından sonra ölümden dönen ve Söylemezsem Olmaz yayınlarından ünlü isimleri hedef almasıyla tanınan Seren Serengil sahnelere döndü. Seren Serengil'in sahnedeki perfomansı ve sesi ise sosyal medyanın gündemindeydi.

Seren Serengil'in sahnesinden sosyal medyaya düşen videolara "Sesi nerede?", "Şarkı söylemesi de konuyur gibi", "Ses nerede tam olarak?" yorumları yapıldı.

Bu yorumlardan biri de Elif Karlı'dan geldi. Karlı Serengil'in sesi için "Sesi çok kötü. Peki bunun neden farkında değil. Her şeyin farkında aslında bunun mu olmayacak Allah'ını seversen" diyerek sert eleştiride bulundu.



