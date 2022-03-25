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  4. Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'dan cinsellik sorusuna net yanıt!

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'dan cinsellik sorusuna net yanıt!

25.03.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zayıflamak isterken ölümden dönen Seren Serengil ameliyattan önce zor günler yaşadı. Seren Serengil'i o dönem sevgilisi Mustafa Rahman Tohma yalnız bırakmadı. Tohma'ya katıldığı YouTube programında o dönemle ilgili cinsellik sorunu soruldu.

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, Bircan Bali'nin programına konuk oldu. Bircan Bali hayatının her detayını bildiği Serengil ile ilgili sevgilisine sorular sordu. Bircan Bali cinsellikle ilgili soruyu da atlamadı.

Bircan Bali, Seren Serengil ile 1 yıldır aşk yaşayan ve zor günlerinde yanından bulunun Mustafa Rahman Tohma'ya "Seren'in bazı zamanlar sağlığının yerinde olmadığı dönemler oldu.Tuvaletini tutamadığı dönemler oldu. Bu dönemlerde sizin cinsel birlikteliğiniz söz konusu olmadı. Bu durum seni zorlamıyor mu?" diye sordu.

Ekran Alıntısı

Tohma, bu sorusuna şöyle cevap verdi: "Hiç zorlamadı. Sonuç olarak 1,5 yıl Allah kimsenin başına vermesin. Ne zaman tuvalete gireceği ne zaman istifra edeceğini bilemediğimiz zamana girmişti. Karaciğer ve pankreas iflas etmek üzereydi. Benim aklıma hiçbir zaman cinsellik gelmedi. Hastalık süreci çok çok zordu."

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Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil
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